Kökcü zet wekker om 06.15 uur: ‘Ja, de trainer eist veel van ons’

Orkun Kökcü staat voor zijn eerste volledige seizoen als speler van de A-kern van Feyenoord. De middenvelder kwam de afgelopen jaargang onder Giovanni van Bronckhorst tot elf wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vijf als basisspeler. Hij heeft zich in de voorbereiding kunnen laten zien aan de nieuwe trainer Jaap Stam en gaat het nieuwe seizoen in als basisspeler.

Stam verlangt veel van zijn spelers, zo merkte Kökcü al gauw. De achttienjarige smaakmaker van Feyenoord woont in Haarlem en zette zijn wekker deze zomer om 06.15 uur. Een uur later zat hij op de snelweg richting Rotterdam. Stam wilde om acht uur 's ochtends al een 'loopje' doen en eiste dat zijn spelers uren gingen maken op de velden van trainingsaccommodatie 1908, zo schrijft De Telegraaf. Kökcü had het er graag voor over.

"Bijna elke ochtend heel vroeg uit de veren. Om kwart voor acht melden en na het lopen met z'n allen ontbijten op de club. Daarna de tweede training. Ja, we moeten aan de bak en de trainer eist veel van ons. Maar dat mag", vertelt de jeugdexponent in de krant. "Ik wil beter worden. En van deze trainer wil ik veel leren." Stam verlangt 'elk moment van de training' kwaliteit van zijn spelers, aldus Kökcü. "Het is een stuk pittiger."

Voor Kökcü heeft Stam een simpel devies, dat de jongeling al uit zijn hoofd kent. "Zakelijk zijn op eigen helft." Feyenoord begint het nieuwe seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Naar verwachting maakt Kökcü deel uit van een volledig zelfopgeleid middenveld met Leroy Fer en Wouter Burger, zo schrijft het Algemeen Dagblad zaterdag.