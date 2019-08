Frenkie de Jong ontvangt visite voor thuisdebuut; Lukaku prijst NAC-aanwinst

Frenkie de Jong kan zondagavond in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Arsenal zijn officieuze thuisdebuut maken voor Barcelona. Zijn vader en broertje zijn dit weekeinde op visite in Barcelona, mogelijk in afwachting van zondag.





Het is niet waarschijnlijk dat Lionel Messi zondag ook minuten zal maken tegen Arsenal. De Argentijnse sterspeler van Barcelona plaatste deze week nog volop vakantiefoto’s op Instagram.





NAC Breda versterkte zich deze week met de Belgische belofte Boris Kudimbana. Op het eerste oog geen bijzondere transfer, ware het niet dat Kudimbana een goede vriend van Romelu Lukaku is. De spits van Manchester United en het Belgische elftal wijdde vrijdag speciaal aandacht aan Kudimbana: "Van het amateurniveau in België naar een professioneel contract in Nederland. Het harde werken achter de schermen heeft zich uitbetaald", zo schreef Lukaku trots op Instagram.





Voor Liverpool begint het nieuwe voetbalseizoen zondag met de wedstrijd tegen Manchester City in het kader van de Community Shield. De selectie van manager Jürgen Klopp bereidde zich deze week in het Franse Evian ontspannen voor op de seizoensouverture.





Real Madrid is weer terug in Spanje, nadat het ongeveer twee weken op oefentoernee was in de Verenigde Staten en Canada. Isco is blij om weer thuis te zijn, want de middenvelder kon deze week tijd doorbrengen met zijn pasgeboren zoontje.





Bastian Schweinsteiger vierde deze week zijn 35ste verjaardag. Dat deed de Duitse middenvelder samen met zijn vrouw Ana Ivanovic.





Shanice van de Sanden meldde zich deze week weer bij haar club Olympique Lyon voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.





Leroy Fer rondde zijn terugkeer naar Feyenoord deze week definitief af, nadat eerder al bekend werd dat de middenvelder komend seizoen in De Kuip te bewonderen zou zijn. Fer nam zijn zoontje mee naar het officiële tekenmoment.