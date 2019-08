‘Circusartiest’ Dennis Johnsen wekt ergernis bij aanvoerder en John Stegeman

De seizoensouverture mondde vrijdagavond uit in een grote teleurstelling voor PEC Zwolle. Voor eigen publiek verloor de nummer dertien van vorig seizoen met 1-3 van Willem II. Een negatieve hoofdrol was weggelegd voor Dennis Johnsen, die een tegendoelpunt veroorzaakte en de ergernis van zijn medespelers wekte met enkele frivole acties.

Zes minuten voor rust opende Lennart Thy namens PEC de score, maar kort daarna leidde Johnsen de 1-1 van Willem II in. De huurling van Ajax leverde de bal plots in bij Vangelis Pavlidis, die daar dankbaar gebruik van maakte. Aanvoerder Etiënne Reijnen zag tot zijn ergernis dat Johnsen vervolgens enkele keren balverlies leed met hakjes en een voorzet achter zijn standbeen langs.

"Het gaat af en toe helemaal nergens over wat voor ballen wij inleveren. En dan gaan we ook nog allemaal leuke Cirque du Soleil-capriolen uithalen, daar werd ik ziek van", foetert Reijnen voor de camera van FOX Sports. Trainer John Stegeman benadrukt dat Johnsen aan de bal een belangrijke speler is die 'goede dingen' kan doen, maar vindt dat de buitenspeler moet leren van zijn fouten.

"Hij moet leren waar op het veld hij die dingen kan doen. Dat is hem al een paar keer gebeurd in de voorbereiding, toen kon hij het nog rechtbreien. Dit is niet goed, dat snapt hij hopelijk zelf ook wel", aldus Stegeman, die spreekt van 'domme fouten' van zijn pupil. "Op die plek moet je simpel spelen. Je mag acties maken, maar het moet wel gepast zijn. Als je achter staat, hoef je van mij niet de acrobaat uit te hangen."

Zelf spreekt Johnsen van een 'dag waarop niets lukte'. Hij beaamt dat de 1-1 voortkwam uit een fout van hemzelf. "Dat mag niet gebeuren op dit niveau, dit is niet de manier waarop ik het seizoen wilde beginnen. Het wordt vast beter, ik moet ook wennen aan dit niveau. Ik heb nog niet zoveel in de Eredivisie gespeeld, het is een leerproces voor mij", geeft hij aan. De titel van 'circusartiest' is evenwel niet nieuw voor Johnsen. "Dat heb ik wel eens vaker gehoord ja. Bij iedere club waar ik gespeeld heb. Maar ik doe ook maar gewoon mijn best."