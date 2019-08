Juventus werpt zich voor vertrek van concurrent Matthijs de Ligt naar Arsenal

Juventus wenst niet mee te werken aan de verhuur van Daniele Rugani aan Arsenal. Vrijdag schreef La Gazzetta dello Sport dat de Premier League-club zich officieel heeft gemeld in Turijn en dat nieuws wordt een dag later bevestigd door Goal. Juventus heeft Arsenal nul op het rekest gegeven, zo klinkt het. Een vertrek van de centrale verdediger past momenteel niet in de plannen van de grootmacht uit de Serie A.

Naar verluidt zette Arsenal in op een verhuurperiode van twee seizoenen, met een optie tot koop. Ondanks dat Rugani vorig seizoen slechts vijftien competitieduels speelde, en sinds de zomer ook concurrentie heeft gekregen van Matthijs de Ligt, wil Juventus hem voorlopig binnenboord houden. De club gaat de nieuwe jaargang het liefst in met vijf centrale verdedigers, mede omdat er intern zorgen zijn over de fitheid van Giorgio Chiellini.

Rugani zou een langer verblijf bij Juventus wel zien zitten. De mandekker heeft een goede relatie met de nieuwe trainer Maurizio Sarri, die hij al kende van hun gezamenlijke periode bij Empoli tussen 2013 en 2015. Arsenal lijkt zodoende kansloos en zal verder moeten zoeken naar een centrale verdediger. The Gunners tastten eerder al mis met twee biedingen op Kieran Tierney van Celtic, al verwacht Goal een derde poging vanuit het Emirates Stadium.

Rugani is bij Juventus nooit verzekerd geweest van een basisplaats. Na zijn twee seizoenen op huurbasis bij Empoli speelde hij nooit meer dan 22 duels in een seizoen voor Juventus in de Serie A. In totaal staat de teller op 69 optredens in de competitie voor la Vecchia Signora. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen deed hij 45 minuten mee tegen Tottenham Hotspur (2-3 nederlaag) en 23 minuten tegen Internazionale (1-1, winst na strafschoppen).