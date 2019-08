‘Ideaal moment’ voor toptransfer Van de Beek: ‘Ik zou op de fiets gaan’

Rafael van der Vaart denkt dat Donny van de Beek er goed aan doet om naar Real Madrid te gaan. De middenvelder van Ajax is momenteel het voornaamste doelwit van clubvoorzitter Florentino Pérez, zo klinkt door uit de berichtgeving in Spanje. Hoewel Van de Beek zich volgens Van der Vaart moet voorbereiden op een flinke concurrentiestrijd, denkt de oud-middenvelder dat de Ajacied genoeg aan spelen zal toekomen.

Zelf speelde Van der Vaart ook voor Ajax en Real Madrid, al zat daar een tussenstap bij Hamburger SV tussen. De huidige analist denkt dat Van de Beek de stap in één keer kan maken. "Als ik hem was, zou ik zelfs op het fietsje naar Madrid gaan", vertelt de 109-voudig international van Oranje aan de NOS. Het is volgens Van der Vaart zelfs een 'ideaal moment' voor Van de Beek om naar het Santiago Bernabéu te gaan.

"Ze hebben een slechte voorbereiding gedraaid", doelt hij onder meer op de 7-3 nederlaag tegen Atlético Madrid, en op het feit dat Real Madrid slechts eenmaal won in vijf oefenwedstrijden tegen grote clubs. "De fans verwachten een aankoop." Naar verluidt geeft trainer Zinédine Zidane eigenlijk de voorkeur aan de komst van Paul Pogba. De twee middenvelders hoeven elkaar echter niet uit te sluiten. Mochten ze allebei naar Real Madrid gaan, dan wordt de concurrentie wel alleen maar groter voor Van de Beek.

"Hij gaat heus wel aan zijn minuten komen, maar de concurrentiestrijd is bij Real heel groot. Er zal gewoon veel gewisseld worden", verwacht Van der Vaart. "Real is tachtig procent van de competitiewedstrijden de betere ploeg, daar past hij met zijn scorend vermogen en diepgang goed in. Ik denk dat Donny het verdient daarheen te gaan en dat hij een goede kans maakt te slagen. Hij is een hardwerkende, normale jongen en zal geliefd zijn. In zo'n groep ligt dat wel. En hij speelde supergoed in de Champions League vorig seizoen. Ze weten wel wie hij is."