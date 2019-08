Kongolo: ‘Mijn moeder wilde op een avond met me praten, ik was in shock’

Rodney Kongolo heeft hoge verwachtingen van het nieuwe seizoen. De middenvelder kende een teleurstellend eerste jaar bij sc Heerenveen: hij kwam slechts negen keer in actie in de Eredivisie en stond slechts tweemaal in de basis. Nu maakt hij deel uit van een middenrif met Hicham Faik en Ben Rienstra; een basisplek ligt in het verschiet. "Dit jaar moet het voor mij gaan gebeuren", blikt Kongolo strijdvaardig vooruit in de Leeuwarder Courant.

Het jeugdproduct van Feyenoord en Manchester City werkte in de slotfase van het afgelopen seizoen al even samen met Johnny Jansen. Ook in de voorbereiding heeft hij zich kunnen laten zien aan de nieuwe trainer. Ondertussen zijn middenvelders als Michel Vlap, Morten Thorsby, Pelle van Amersfoort, Yuki Kobayashi en Stijn Schaars (gestopt) niet langer onderdeel van de selectie. Voor Kongolo lonkt dus aanzienlijk meer speeltijd dan waarop hij afgelopen seizoen kon rekenen. Zondag beginnen de Friezen het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

"Ik heb het erg naar mijn zin bij Heerenveen. Ik woon met mijn gezin in Skoatterwâld, we hebben hier de vastigheid gevonden die we zochten. Nu moet mijn goede gevoel zich vertalen naar meer speelminuten", vertelt Kongolo. "De concurrentiestrijd ga ik graag aan." In het interview blikt de jongere broer van Terence Kongolo ook terug op zijn tijd als jeugdspeler. Hij kan zich nog herinneren dat verhalen opdoken over de interesse van grote buitenlandse clubs, toen hij nog voor Feyenoord Onder-16 speelde. "Zelf wist ik er weinig van", geeft hij nu aan.

"Tot mijn moeder op een avond zei: 'We moeten even praten.' Ze vertelde dat Liverpool, Chelsea en Manchester City me wilden hebben. Ik was in shock. Ook blij, natuurlijk, maar ik wist meteen: dit wordt een enorme stap in mijn leven", vertelt Kongolo, die uiteindelijk voor Manchester City koos. Tot een debuut kwam het niet; in het seizoen 2017/18 maakte hij op huurbasis wel veel speelminuten op het derde niveau bij Doncaster Rovers. Hij keerde vervolgens terug in het Etihad Stadium, maar voelde meteen aan dat hij weer verhuurd zou worden. Daar had Kongolo geen trek in. "Uiteindelijk wil ieder mens vastigheid. Dat kon ik krijgen bij Heerenveen."