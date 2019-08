Perez: ‘Als hij op een briefje krijgt dat hij alles speelt, blijft hij bij Ajax’

Ronald de Boer juicht de naderende transfer van Lasse Schöne naar Genoa toe. De middenvelder van Ajax is volgens La Gazzetta dello Sport hard op weg naar de nummer zeventien van het afgelopen seizoen in de Serie A. De Boer spreekt bij FOX Sports van een 'geweldige stap' voor de Deen, die bij Ajax veel concurrentie zou hebben voor zijn positie als controlerende middenvelder.

Schöne was vorig seizoen basisspeler in het elftal van Erik ten Hag. De routinier zou dit seizoen concurrentie krijgen van aanwinst Razvan Marin, terwijl ook Daley Blind, Edson Álvarez, Carel Eiting en Noussair Mazraoui uit de voeten kunnen op zijn plek voor de verdediging. Schöne speelde zijn gehele profloopbaan in Nederland en is blij om naar Genoa te kunnen gaan, zo denkt De Boer. "Al zou hij ook wel bij Ajax willen blijven. Het is een voorbeeld voor heel veel geweest."

"Hoe je van NEC naar de halve finales van de Champions League gaat...", memoreert de analist annex techniektrainer van de Ajax-jeugdopleiding. "Tegen Real Madrid en Juventus speelde hij heel goed. Daarnaast is het een heel leuk gozer. Ik gun het hem van harte." Collega-analist Kenneth Perez snapt het heel goed als Schöne voor Genoa zou kiezen: in Amsterdam is hij zijn speeltijd immers niet zeker.

"Als hij op een briefje krijgt dat hij alles speelt, blijft hij bij Ajax. Maar ieder jaar is hij een twijfelgeval", weet Perez. "Rond oktober wordt hij dan weer basisspeler." De Deen denkt dat de Serie A een mooie competitie is voor de dertigjarige controleur. "Waarschijnlijk is het financieel een stapje hoger. Hij zit aan het einde van zijn carrière. Bij Genoa sluit hij dan waarschijnlijk af. Het is fantastisch om in de Serie A af te sluiten."