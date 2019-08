Mark van Bommel kan veto uitspreken: ‘Of 25 miljoen euro te weinig is? Ja’

Steven Bergwijn had al de overstap van PSV naar Sevilla al kunnen maken, maar de club uit Eindhoven is niet van plan de aanvaller voor een zachte prijs te laten gaan. De Telegraaf meldde vrijdag dat een formeel bod van 25 miljoen euro door technisch manager John de Jong terzijde is geschoven. Als het aan Mark van Bommel ligt, blijft Bergwijn deze zomer bij PSV, net als Hirving Lozano. Laatstgenoemde wordt al maanden begeerd door Napoli.

Op de vraag of Van Bommel een veto kan uitspreken om zijn spelers niet naar Napoli of Sevilla te laten vertrekken, zegt hij: “Dat probeer ik wel, ja. Of ze daar vatbaar voor zijn? Ja”, wordt de oefenmeester van de Eindhovenaren door het dagblad geciteerd. “Maar elke club krijgt een situatie waarin moet worden bekeken wat nou verstandig is of niet. Dat is nu ook zo. Je kunt pas echt nadenken als er een bod is gedaan.”

“Ga je de speler ten koste van alles behouden? Daar moet je samen naar kijken. Of 25 miljoen euro voor Bergwijn te weinig is? Ja.” De verwachting is dat Sevilla nog terugkomt en meer dan 25 miljoen euro zal bieden. Na de uitschakeling in de tweede voorronde van de Champions League lijkt Bergwijn anders over zijn toekomst te denken, zo klinkt het. Na de verliespartij tegen FC Basel moet de ploeg van trainer Mark van Bommel nog twee voorrondes zien te overleven om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Bij Sevilla krijgt Bergwijn de kans om te spelen in een Europese topcompetitie en om die reden zal hij welwillend tegenover een transfer staan. In Zuid-Spanje kan Bergwijn zich ontwikkelen op een hoger niveau, wat met oog op het EK van volgend jaar in zijn voordeel kan werken. Het contract van Bergwijn in Eindhoven loopt nog door tot de zomer van 2022.