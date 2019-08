Ronald de Boer betreurt transfer: ‘Ik begrijp het wel, maar het is zonde’

Ronald de Boer laat zijn licht schijnen op de bijna afgeronde transfer van Guus Til van AZ naar Spartak Moskou. Volgens de oud-voetballer annex analist vcan FOX Sports is het voor Til vanuit Rusland lastiger om zich in beeld te spelen voor het Nederlands elftal. Daarnaast vindt De Boer het toch enigszins zonde dat Til spoedig in Rusland actief zal zijn.

“Jammer, maar het is wel leuk voor hem”, vertelde De Boer bij FOX Sports. “We verliezen hem een beetje uit het oog. Natuurlijk zullen de scouts van Oranje een oogje in het zeil houden. Ik denk dat als je hier in Nederland top speelt, dat je dan sneller wordt gevraagd.” Kenneth Perez vindt dat Til een transfer naar Spartak niet kan weigeren. “Zeker met een salaris dat bij een dergelijke transfer hoort”, zei de Deen.

“Ik denk dat-ie nog wel meer in zijn mars had”, vervolgde De Boer. “Misschien gaat hij via een andere weg bij de absolute top terechtkomen. Ik begrijp het wel, maar het is zonde. Ik vind Til een voorbeeld voor heel veel jongens in Nederland. Hij werkt hard, hij weet wat hij wel en niet kan.” Perez wijst erop dat Til afhankelijk is van de manier waarop hij door zijn ploeggenoten wordt bediend. “Daar is Donny van de Beek een voorbeeld van.”

“Dat moet net passen bij de club waar je heengaat”, stelt Perez. “Maar ik denk in zijn geval dat als het niet klopt, dat het voor hem ook wel een goede stap is.” De Boer wijst op de leeftijd van Til, 21 jaar. “Hij is nog vrij jong natuurlijk.”