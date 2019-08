Lionel Messi moet schorsing van drie maanden uitzitten

De CONMEBOL heeft Lionel Messi een schorsing van drie maanden en een boete van omgerekend 45.000 euro uitgedeeld. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken na de halve finale en troostfinale van het recente toernooi om de Copa América. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie schorste de aanvaller van het nationale elftal van Argentinië eerder al voor een wedstrijd in verband met zijn rode kaart in de troostfinale tegen Chili.

Messi werd in de eerste helft van het duel na een handgemeen met Gary Medel van het veld gestuurd. Het was voor de sterspeler van la selección albiceleste pas zijn tweede rode kaart in zijn loopbaan, na een uitsluiting in zijn allereerste A-interland. Enkele dagen eerder, na de verloren halve finale tegen gastland Brazilië, was hij bijzonder kritisch op de scheidsrechters, de VAR, de organisatie van het toernooi en de CONMEBOL zelf.

“Zoals ik eerder al eens heb gezegd: er is helaas veel corruptie bij scheidsrechters”, stelde de aanvoerder van Argentinië ook nog eens na de troostfinale. “We hadden na die wedstrijd (tegen Brazilië, red.) het gevoel dat we niet in de eindstrijd móchten staan van de arbitrage. Maar als je dat uitspreekt, gebeuren zulke dingen.”

"Aan deze corruptie zouden we niet mee moeten werken", foeterde Messi. "We zijn het helemaal zat hier. Er is bij deze Copa totaal geen respect voor ons. Het voetbal raakt verziekt, de mensen kunnen er op deze manier niet meer van genieten." De Zuid-Amerikaanse voetbalbond vindt de uitspraken van Messi ‘buitenproportioneel’ en ‘respectloos’, zo valt op de website te lezen.

De Argentijnse nationale bond (AFA) schreef in juli een brief met verontschuldigingen van Messi naar de ethische commissie van de CONMEBOL. De bond wees erop dat Messi zich in een stressvolle situatie bevond en is ook van mening dat een schorsing van twee jaar, de maximale straf, buiten alle proporties zou zijn. Een waarschuwing of boete was in de optiek van de AFA zwaar genoeg, maar de CONMEBOL koos voor een schorsing van drie maanden.

Messi mist door zijn schorsing de oefeninterlands tegen Chili, Mexico en Duitsland in september en oktober. Door de schorsing vanwege zijn rode kaart mist de Argentijn tevens de eerstvolgende WK-kwalificatiewedstrijd, tegen een nog onbekende tegenstander. Argentinië start in maart volgend jaar de kwalificatiecyclus voor het WK in Qatar in 2022.