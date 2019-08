Wim Kieft: ‘Het valt te hopen dat ze een tussenstap maken bij Ajax of PSV’

Wim Kieft kijkt graag naar wedstrijden van het huidige AZ en let vooral op voetballers als Calvin Stengs en Myron Boadu. De oud-voetballer omschrijft de twee talenten van de Alkmaarse club als ‘precies het soort spelers waar we in ons land van houden’. “Zoals AZ ons met zijn offensieve spelstijl en druk naar voren ook altijd bekoort”, vertelt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

“Ik zeg niet dat Stengs en Boadu gelijk in Oranje thuishoren, maar het wordt wel interessant om te zien of hun ontwikkeling zich doorzet bij AZ”, geeft Kieft in het dagblad aan. De voormalig Oranje-international stelt dat AZ een club is waar jonge voetballers de tijd en kans krijgen om zich te ontwikkelen als jonge speler. “Stengs en Boadu hebben overduidelijk zoveel talent dat het Nederlands elftal op termijn haalbaar is.”

“Stengs bezit een goede pass, een prima schot, kan zelf een goal maken, is technisch heel vaardig en beheerst het positiespel zodanig dat je als ploeg in balbezit kan blijven. Hij moet wel volwassener worden in zijn spel, constanter en soms wat zuiniger, want af en toe speelt hij als een A-junior, te slordig en te flegmatiek”, oordeelt Kieft. Alleen moet hij dat allemaal doen zonder kleurloos te worden. Zijn trainers moeten het risico in Stengs spel koesteren en niet uitbannen zoals Louis van Gaal vaak gewend was te doen.”

Kieft prijst de manier waarop de achttienjarige Boadu is teruggekomen van een zware blessure. “Hij is snel, loopt functioneel, zoekt de kortste weg naar het doel zonder daarbij door tegenstanders heen te willen lopen. Hij behoudt op snelheid het overzicht en techniek. Lukt het deze twee om te gaan met de druk, en de concentratie op te brengen om altijd te leveren dan kunnen zij snel groeien. Het valt te hopen dat daarna niet een kansloze stap naar het buitenland volgt, maar dat ze bijvoorbeeld een tussenstap maken bij Ajax of PSV.”

“Om daarvandaan de grote stap te maken”, besluit Kieft, die benadrukt dat Stengs en Boadu iets achterlopen op de talenten bij Ajax en PSV. “Zover zijn Stengs en Boadu nog niet. Mooi zou zijn als ze daarbij een kwaliteit ontwikkelen die bijvoorbeeld iemand als Hirving Lozano bezit. Een mindere voetballer, maar iemand met een ongelofelijke drive. Kan het AZ-duo dat brengen, dan zijn het twee potentiële topspelers.”