Legende adviseerde Razvan Marin: ‘Hij is is geïnspireerd door Barça en Ajax’

Razvan Marin heeft zich in zijn eerste weken bij Ajax in de basis gespeeld. De 23-jarige middenvelder werd eerder deze zomer voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard Luik en kan worden gezien als de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Frenkie de Jong. “Maar we zijn totaal verschillende types”, benadrukt Marin zaterdag. “De coach heeft gezegd dat ik niet de nieuwe Frenkie hoef te zijn, dus ook niet zo moet denken.”

Marin laat in gesprek met De Telegraaf weten gelukkig te zijn en prijst het warme welkom bij Ajax, binnen de Amsterdamse club en door zijn nieuwe teamgenoten. “Dat maakte het allemaal makkelijker.” De Roemeens international krijgt de kans die zijn leermeester Gheorge Hagi nooit kreeg. “Op het moment dat hij hoorde dat ik naar Ajax kon, zei hij: Go, go!”

“Hij heeft me ooit verteld dat het slecht voelt dat hij nooit bij Ajax heeft gespeeld omdat die ploeg te goed was.” Hagi, de beste Roemeense voetballer aller tijden, is erg belangrijk geweest in de loopbaan en het leven van Marin. Hij verliet als dertienjarige zijn familie in Boekarest om tweeënhalf uur verderop in Constanta naar de Hagi Academy te gaan.

“Ik ben opgegroeid met de mentaliteit altijd aan te vallen en alles te moeten winnen. Mister Hagi is geïnspireerd door Barcelona en Ajax, door Johan Cruijff. Het moeten leven zonder mijn ouders heeft me gehard. Dat komt me nu allemaal van pas.” Marin maakte een week geleden in de strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (2-0 winst) zijn officiële debuut voor het team van trainer Erik ten Hag.