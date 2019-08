Eriksen kan schakelen na nieuws over Van de Beek

NAC Breda neemt Glenn Middleton op huurbasis over van Rangers FC. Manager Steven Gerrard wil de vleugelaanvaller ervaring laten opdoen in de Keuken Kampioen Divisie. (BN/De Stem)

Met de miljoenen die zijn overgehouden aan de verkoop van Nicolas Pépé gaat Lille OSC zich in Glasgow melden. Les Dogues hebben de pijlen gericht op Jozo Simunovic, een Kroatische verdediger van Celtic. (Daily Record)

Girondins Bordeaux praat op korte termijn met Arsenal over een deal voor Laurent Koscielny. De aanvoerder wil the Gunners ondanks een doorlopend contract verlaten. (L'Équipe)