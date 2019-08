‘Arek Milik brengt zichzelf in lastig parket bij Napoli met absurde salariseisen

De onderhandelingen tussen Napoli en Arek Milik over een nieuw contract verlopen moeizaam, waardoor i Partenopei erover nadenken om de aanvaller te verkopen. Milik zet volgens Corriere dello Sport in op verdubbeling van zijn jaarsalaris, dat momenteel op 1,8 miljoen euro zou liggen. De Poolse spits beschikt in Napels over een doorlopende verbintenis tot medio 2021.

Volgens de Italiaanse sportkrant onderzoekt Napoli de mogelijkheid om Milik aan Internazionale te verkopen, met Mauro Icardi als onderdeel van de ruildeal tussen beide clubs. De Napolitanen zouden in dat geval wel een bijkomende transfersom moeten betalen om Icardi over te nemen. Ook Real Betis wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de voormalig Ajacied. In de Spaanse media werd onlangs al gemeld dat Milik tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Betis, al heeft dat nog niet tot een definitieve transfer geleid.

Milik werd in 2016 voor 32 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar zijn Italiaanse avontuur is mede door twee zware knieblessures geen daverend succes gebleken. Milik kwam in drie seizoenen voor Napoli tot 34 doelpunten in 87 wedstrijden, maar wist nimmer uit te groeien tot de onbetwiste aanvalsleider. De 25-jarige aanvaller speelde eerder ook voor Bayer Leverkusen en FC Augsburg.

Icardi ligt al enige tijd overhoop met de clubleiding van Internazionale, waardoor een vertrek van de Argentijnse aanvaller het beste lijkt voor beide partijen. Icardi werd eerder door media in Italië al genoemd bij Juventus, dat naar verluidt veertig miljoen euro overheeft voor de spits. Internazionale zou echter minstens zestig miljoen euro willen ontvangen voor de Zuid-Amerikaanse aanvaller.