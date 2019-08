Brendan Rodgers bevestigt naderende recordtransfer van Harry Maguire

Weinig staat de transfer van Harry Maguire naar Manchester United nog in de weg. Brendan Rodgers, de trainer van Leicester City, bevestigt vrijdagavond na een vriendschappelijke wedstrijd tegen Atalanta (2-1 zege) dat de Engelse clubs akkoord zijn over de transfersom. Het is nu aan Maguire om de contractgesprekken met Manchester United tot een goed einde te brengen, voegt Rodgers eraan toe.

De oefenmeester doet geen uitspraken over de transfersom, maar spreekt wel van een 'geweldige deal voor de club'. Volgens de Engelse pers betaalt Manchester United tussen de 87 en 93 miljoen euro. Daarmee zou Maguire de duurste verdediger aller tijden worden. Dat record staat nu nog op naam van Virgil van Dijk, die anderhalf jaar geleden voor 84 miljoen de overstap maakte van Southampton naar Liverpool. Rodgers noemt de 26-jarige Maguire een 'topspeler en een goed mens'. "In het voetbal heeft iedereen zijn prijs, ook Harry."

Manchester United heeft met Victor Lindelöf, Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo en Axel Tuanzebe al een aantal centrale verdedigers onder contract staat, maar geen van deze stoppers wist in de afgelopen seizoenen een onuitwisbare indruk achter te laten. Bailly liep bovendien onlangs een zware knieblessure op en zal naar verwachting nog maanden aan de kant staan.

Voor Maguire komt er een einde aan zijn tweejarige dienstverband in Leicester. The Foxes betaalden Hull City in de zomer van 2017 bijna veertien miljoen euro voor de 26-jarige verdediger, die eerder nog bij Wigan en Sheffield United onder contract stond. De twintigvoudig international van Engeland werd in de afgelopen periode ook in verband gebracht met Manchester City, dat vanwege de hoogte van de door Leicester geëiste transfersom naar verluidt echter is afgehaakt.