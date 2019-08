Lukaku post interne details, zet Chong in positief daglicht en verwijdert tweet

Romelu Lukaku heeft vrijdagavond voor de nodige reacties gezorgd op Twitter. De aanvaller van Manchester United deelde een video met interne trainingsgegevens over de topsnelheid van zichzelf en zijn medespelers. Lukaku, die volgens de statistieken na Diego Dalot de snelste speler van Manchester United is, verwijderde de tweet niet veel later.

Lukaku, die wordt begeerd door Internazionale en Juventus, tweette vrijdagavond aanvankelijk een foto van zichzelf in een LA Lakers-shirt van de legendarische basketballer Shaquille O'Neal. Vermoedelijk had hij daar geen andere bedoeling bij dan zich te uiten als supporter van de Lakers. De NBA-club reageerde op Twitter met een knipoog: Deal Done? Lukaku to #LakeShow confirmed?

"Ik ben inzetbaar om de passes van LeBron James in de versnelling op te vangen. Hier denken ze dat ik langzaam ben", reageerde Lukaku op zijn beurt met een lachende emoji. Even daarna deelde hij een video met trainingsgegevens van een oefensessie van 10 juli. Lukaku openbaarde de gemeten topsnelheid per speler en bewees dat hij, met een topsnelheid van 36,25 kilometer per uur, na Dolot (36,43 km/u) de snelste speler op de sessie was.

Onbedoeld plaatste Lukaku ook Tahith Chong in een positief daglicht, want het negentienjarige Nederlandse talent staat derde in de lijst met een snelheid van exact 36 km/u. De topsnelheid van Luke Shaw (31,03 km/u) ligt het laagst; Juan Mata (31,79 km/u) staat voorlaatste. "Dank dat je de wereld eindelijk laat zien dat ik sneller ben dan Luke Shaw", tweette Mata als reactie naar Lukaku. Shaw reageerde: "Ze wilden dat ik maar tot zeventig procent ging. Laat me niet over jou beginnen, jongen."