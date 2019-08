Mundo Deportivo: Eredivisie meest waarschijnlijke bestemming Oriol Busquets

FC Utrecht doet wellicht op korte termijn zaken met Barcelona, want Mundo Deportivo weet vrijdag te melden dat de club uit de Domstad de beste papieren heeft om Oriol Busquets tijdelijk over te nemen. De twintigjarige middenvelder heeft een contract tot medio 2021 bij de Spaanse kampioen, maar hoeft niet te rekenen op een vaste plaats in de selectie van trainer Ernesto Valverde. Club en speler denken dat een tijdelijk afscheid de beste oplossing is.

Mocht FC Utrecht tot een akkoord komen met Barcelona, dan komt Busquets op huurbasis naar de Eredivisie. De club van trainer John van den Brom heeft naar verluidt niet de financiële middelen om de Spanjaard definitief over te nemen. Daarnaast wil de Catalaanse grootmacht bekijken of Busquets na een verhuurperiode elders goed genoeg is om alsnog aan te sluiten bij de hoofdmacht.

FC Utrecht werkt volgens De Telegraaf aan een samenwerkingsverband met Barcelona, met als doel om talentvolle spelers ervaring te laten opdoen in Nederland. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat Busquets voor de Domstedelingen kiest, want Mundo Deportivo meldt dat ook Sassuolo, Borussia Mönchengladbach, Real Mallorca en Granada de middenvelder willen overnemen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat FC Utrecht wordt gelinkt aan een speler van Barcelona. Bovengenoemde sportkrant kwam dinsdag met Juan Miranda op de proppen. De negentienjarige linksback, tevens inzetbaar als centrumverdediger, werd eerder deze transferperiode ook genoemd bij Ajax en PSV. Ook zijn contract met Barcelona loopt nog twee seizoenen door.