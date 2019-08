Geruchten over aanstaand vertrek van Hirving Lozano lijken voorbarig

Hirving Lozano is nog lang geen speler van Napoli, zo verzekert het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. Hoewel de aanvaller van PSV 'al maanden' in de belangstelling van de Serie A-club staat, is er nog geen officieel bod binnengekomen in Eindhoven. De berichtgeving uit Italië over een doorbraak is dan ook voorbarig, zo stelt de regionale krant op basis van bronnen binnen de club.

Napoli heeft weliswaar meerdere keren contact opgenomen met PSV, maar pakt vooralsnog niet door. Zaakwaarnemer Mino Raiola is ondertussen belast met de taak om een persoonlijk akkoord te faciliteren tussen Napoli en zijn cliënt. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de portretrechten van Lozano daarbij een 'heikel punt'. Op de achtergrond zou ook Valencia interesse hebben, al is het vanwege interne onrust de vraag of de club serieus wordt.

Lozano deed mee in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen. In de wedstrijden tegen FC Basel in de tweede Champions League-voorronde stond hij 81 en 75 minuten op het veld, terwijl Lozano tussendoor een invalbeurt van 32 minuten kende tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De verwachting is dat hij er zaterdagavond in het competitieduel met FC Twente ook gewoon bij is, tenzij er onverwachte ontwikkelingen volgen.

PSV wil om en nabij de veertig miljoen euro zien voor een van zijn sterspelers en dat bedrag lijkt geen onoverkomelijk probleem te vormen voor Napoli. De club bereikte afgelopen week al een akkoord van tachtig miljoen met Lille OSC voor Pépé, die uiteindelijk echter de voorkeur gaf aan een verhuizing naar Londen. Lozano vormt daardoor een goedkoper alternatief voor de club die vorig seizoen op een tweede plek in de Serie A eindigde.