Is het onervaren RKC Waalwijk met één veteraan klaar voor de Eredivisie?

Het was misschien wel de grootste stunt van het seizoen 2018/19 in de twee hoogste Nederlandse competities: de promotie van RKC Waalwijk naar de Eredivisie. Nu twee maanden na de knotsgekke ontknopingswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (4-5 winst RKC), staat RKC voor het eerste Eredivisieseizoen sinds 2013/14.

De Waalwijkers zullen het seizoen starten met waarschijnlijk weinig bekende gezichten voor de Eredivisie-kenners. Slechts elf spelers van de huidige selectie waren eerder actief in de Eredivisie. Geen van de huidige Eredivisie-ploegen heeft minder spelers met Eredivisie-ervaring dan de Waalwijkers (Fortuna Sittard ook elf spelers), zo blijkt uit statistieken van Opta.

Eredivisie-ervaring RKC Waalwijk 2019/20

SPELER WEDSTRIJDEN BASIS GOALS Henrico Drost 220 199 3 Kevin Vermeulen 97 34 6 Hans Mulder 65 60 3 Darren Maatsen 53 28 9 Stijn Spierings 40 28 3 Dylan Seys 17 8 1 Paul Quasten 12 4 1 Ingo van Weert 11 10 0 Lars Nieuwpoort 10 6 0 Daan Rienstra 1 0 0 Sylla Sow 1 0 0

Daarnaast lijkt RKC qua ervaring in de Eredivisie terug te moeten vallen op de diensten van één man: Henrico Drost. Hij speelde 220 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan 199 in de basis. Ter vergelijking, zijn ploeggenoten bij RKC Waalwijk begonnen slechts 178 wedstrijden als basisspeler aan een Eredivisie-duel.

Een andere bekende is Stijn Spierings, die 40 Eredivisie-duels speelde voor AZ en Sparta Rotterdam (28 basisplaatsen). De aanvallende middenvelder kwam hier echter nooit volledig uit de verf en vertrok in januari 2019 naar RKC Waalwijk. Hier groeide Spierings uit tot één van de belangrijkste pionnen in het recente succes van de Waalwijkers.

Zo maakte Spierings negen doelpunten in zijn laatste tien wedstrijden voor RKC (alle competities meegerekend), terwijl hij in zijn voorgaande 76 profduels maar zeven keer tot scoren kwam. De aanvallende middenvelder zal ongetwijfeld uit zijn op revanche in de Eredivisie, wellicht dat hij het onervaren RKC op sleeptouw kan nemen.