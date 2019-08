PES 2020: Releasedatum, demo, licenties, coversterren & nieuwe details

De nieuwe versie van Pro Evolution Soccer laat niet lang meer op zich wachten. De releasedatum van PES 2020 is in zicht en in aanloop naar de lancering van de game van Konami zetten we alle informatie die al bekend is op een rij. Lionel Messi keert terug op de cover en de ontwikkelaars introduceren tal van nieuwe functies.

De naam van de nieuwe game luidt eFOotball PES 2020, wat erop duidt dat de focus van Konami enigszins verschuift naar esports. Het online tegen elkaar spelen krijgt een prominente rol in de nieuwste versie van PES.

Wanneer is de release van PES 2020?

De release van Pro Evolution Soccer 2020 vindt plaats op 10 september 2019. De game kan voor de release ook al gespeeld worden. Sinds 30 juli is de demo namelijk beschikbaar.

PES 2020 wordt ruim twee weken eerder uitgebracht dan FIFA 20. De game van EA Sports wordt namelijk op 27 september uitgebracht. Bekijk hieronder de trailer van PES 2020.

EDITIE PRIJS Standaard €54,99 Legend €69,99

De standaardeditie van PES 2020 kost 54,99 euro. De Legend Edition is met 69,99 euro de duurdere variant. De spellen zijn ten opzichte van vorig jaar iets goedkoper. Wie de game bestelt binnen PES 2019 krijgt tien procent korting. De nieuwe game kan in Nederland hier worden gereserveerd.

Op welke consoles kan PES 2020 worden gespeeld?

PES 2020 zal beschikbaar zijn voor Xbox One, PlayStation 4 en PC. Het lijkt er niet op dat de game beschikbaar zal zijn op Nintento Switch of Google Stadia.

PES 2020 licenties

Konami heeft voor PES 2020 overeenkomsten gesloten met een aantal Europese grootmachten. Barcelona blijft partner van en ziet Messi op de over verschijnen. Ronaldinho is het gezicht op de over van de Legend Edition. In navolging van Barcelona heeft ook Juventus een samenwerking met PES en gaat het zelfs om een exclusieve deal. In FIFA 20 zal Juventus niet terugkeren, evenals het stadion, het logo en andere details van de club. Ook Manchester United, Bayern München en Arsenal hebben een overeenkomst met Konami. Liverpool is overigens geen partner meer.

Konami heeft ook de rechten voor een aantal bekende stadions verworven. Zo speel je wedstrijden in het Camp Nou van Barcelona, het Old Trafford van Manchester United of bijvoorbeeld La Bombanera van Boca Juniors. Bekijk hieronder de lijst met bevestigde stadions.

PES 2020 gelicentieerde stadions





STADION CLUB Allianz Parque Palmeiras Allianz Stadium Juventus Camp Nou Barcelona El Monumental River Plate Emirates Stadium Arsenal La Bombanera Boca Juniors Old Trafford Manchester United

PES 2020 demo

Op 30 juli 2019 is de PES 2020-demo beschikbaar voor Xbox One, PS4 en PC. Gamers kunnen kiezen uit dertien teams: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Boca Juniors, Colo Colo, Cortinhians, Flamengo, Juventus, Manchester United, Palmeiras, River Plate, São Paulo en Vasco da Gama.