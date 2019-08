Veerkrachtig Willem II krijgt PEC onder de duim in seizoensouverture

Willem II heeft vrijdagavond in het openingsduel in de Eredivisie met 1-3 gewonnen van PEC Zwolle. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong, maar twee minuten na de treffer van Lennart Thy stond het dankzij Vangelis Pavlidis alweer gelijk. In de tweede helft trok het elftal van trainer Adrie Koster de wedstrijd definitief naar zich toe, met wederom een belangrijke rol voor Pavlidis.

De eerste wedstrijd van het seizoen 2019/20 ontbrandde na bijna veertig minuten spelen. Timon Wellenreuther kwam onnodig zijn doel uit en was niet op tijd terug om het schot van Thy te keren. De Zwolse euforie was echter van korte duur, want Pavlidis tekende even later van dichtbij voor de gelijkmaker namens de bezoekers. De Griekse aanvaller profiteerde optimaal van een slechte terugspeelbal van Dennis Johsen en faalde vervolgens niet in kansrijke positie. Een voorsprong voor Willem II halverwege zat er niet in, daar Darryl Lachman een inzet van Fernando Lewis van de lijn haalde.

Willem II begon zeer voortvarend aan de tweede helft in Zwolle, al waren de Tilburgers enigszins fortuinlijk bij het tweede doelpunt. Leemans wilde een indraaiende vrije trap al koppend onschadelijk maken, maar de middenvelder zag tot zijn afgrijzen dat de bal langs Xavier Mous in het doel verdween. De marge werd vergroot door de uitblinkende Pavlidis, die twintig minuten voor tijd de derde treffer van zijn ploeg aantekende na goed voorbereidend werk van Ché Nunnely.

PEC kwam nooit tot een waar slotoffensief, terwijl het makkelijker spelende Willem II via onder meer Mats Köhlert op zoek ging naar een vierde doelpunt. Ook Iliass Bel Hassani, die deze zomer neerstreek in Zwolle, kon het verschil niet maken op het middenveld van de thuisspelende club. Pavlidis miste nog een goede mogelijkheid namens de Tricolores, maar dat had geen gevolgen voor Willem II. De verliezend bekerfinalist van afgelopen seizoen kent met de zege in Zwolle een uitstekend begin van het nieuwe Eredivisie-seizoen.