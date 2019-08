Deniz Türüc maakt droomtransfer in Turkije en gaat fraai salaris opstrijken

Deniz Türüc heeft een absolute droomtransfer te pakken. De in Enschede geboren middenvelder gaat namelijk aan de slag bij Fenerbahçe, dat vrijdagavond via de officiële kanalen bevestigt een akkoord bereikt te hebben met Kayserispor over een transfer van naar verluidt minimaal twee miljoen euro. Türüc heeft voor drie seizoenen getekend in Istanbul en gaat op jaarbasis 1,6 miljoen euro opstrijken, schrijven diverse Turkse media.

Voor de 26-jarige Türüc is zijn overgang naar Fenerbahçe de beloning voor een sterke ontwikkeling. De middenvelder verkaste vier jaar geleden voor ongeveer 500.000 euro van Go Ahead Eagles naar Kayserispor en werd bij laatstgenoemde club een dragende speler. Türüc speelde in vier jaar tijd ieder seizoen telkens minstens 26 competitiewedstrijden en groeide bij Kayserispor zelfs uit tot interational van Turkije.

Türüc speelde tot dusver vijf interlands en maakte meest recentelijk ook deel uit van de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen respectievelijk IJsland en Frankrijk. De spelmaker kwam in die duels niet in actie, maar lijkt dus wel op de radar van bondscoach Senol Günes te staan. Türüc wordt na Garry Rodrigues en Ferdi Kadioglu de derde Nederlander in de selectie van Fenerbahçe.