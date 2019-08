Newcastle slaat vlak na komst Willems ook toe voor 18,6 miljoen euro

In navolging van Jetro Willems gaat ook Allan Saint-Maximin naar Newcastle United. The Magpies maken vrijdagavond via de officiële clubkanalen bekend dat de aanvaller per direct overkomt van OGC Nice. Hoewel Newcastle geen uitspraken doet over de transfersom, maken Engelse media melding van een bedrag van circa 18,6 miljoen euro.

Saint-Maximin heeft op St James Park een contract tot de zomer van 2025 ondertekend. Hij gaat spelen met nummer 10 en kan zaterdag officieus debuteren in de oefenwedstrijd tegen Saint-Étienne, de club waarvoor Saint-Maximin op zijn zestiende debuteerde in het betaald voetbal. De 22-jarige Fransman is na Joelinton, die maximaal 53 miljoen euro overkwam van TSG Hoffenheim, de tweede zomeraankoop van Newcastle.

Willems wordt in eerste instantie gehuurd van Eintracht Frankfurt, al heeft de Premier League-club wel een optie tot koop bedongen. Kyle Scott kwam transfervrij over van Chelsea. "Ik ben dolblij met de komst van Allan", vertelt trainer Steve Bruce. "Het is een zeer getalenteerde speler die een grote toekomst voor zich heeft. Hij heeft alles in zich wat je zoekt in een aanvaller, waaronder het feit dat hij bliksemsnel is."

"Ik weet zeker dat hij iedereen zal laten genieten", voegt Bruce toe. "Hij is een uitstekende toevoeging voor Newcastle United en voor de Premier League." Saint-Maximin maakte in 2015 de overstap van Saint-Étienne naar AS Monaco, waarvoor hij slechts één competitieduel speelde. Na verhuurperiodes bij Hannover 96 en Bastia kwam de buitenspeler in 2017 terecht in Nice. Namens les Aiglons was hij sindsdien goed voor 64 optredens in de Ligue 1 en 9 treffers.