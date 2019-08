Perez wijst Ajax aan als favoriet: ‘PSV heeft maar één speler die dat kan’

Kenneth Perez kan zich niet herinneren dat de Eredivisie aan de vooravond van een nieuw seizoen een nóg duidelijkere titelfavoriet kende dan nu. De analist van FOX Sports dicht Ajax de beste kansen toe om zich tot kampioen te kronen en deed die voorspelling zelf ook in de seizoengids van Voetbal International. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand níét Ajax als kampioen heeft."

"Ajax is de grote favoriet. In mijn ogen hebben ze tot nu toe veel spelers weten te behouden", stelt de Deen, een kleine maand voor de sluiting van de trasnfermarkt. "Er wordt getrokken aan Hakim Ziyech, David Neres, André Onana en Nicolás Tagliafico, maar voorlopig zitten ze er nog. Dat is de fundering van het elftal. Als je die ervaring en kwaliteit kunt behouden, is Ajax duidelijk favoriet."

"Sinds ik in Nederland ben, is het nooit zo duidelijk geweest wie favoriet is", voegt de oud-middenvelder van de Amsterdammers eraan toe. "Ze moeten het nog wel waarmaken, maar zaterdag (in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, red.) zag je al hoeveel moeite PSV had om goed te voetballen en kansen te creëren. Ze deden er alles aan, maar kwamen niet op het niveau waar ze op moesten komen."

Perez stelt dat PSV met name in de voorhoede 'best wel kwaliteiten' heeft. De voorste linie bestaat echter uit 'vertrekkende' spelers die gelanceerd moeten worden, geeft hij aan. "Dan heb je wel iemand nodig die die jongens kan lanceren vanaf de zijkant of vanaf het middenveld. Die ontbreekt nu. Ze hebben maar één speler die dat kan: Ibrahim Afellay. Hij is bij lange na niet fit, maar als hij op ‘acht’ komt te spelen, wordt hij voor PSV een speler die zoiets in één oogopslag ziet."