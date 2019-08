‘Nare smaak’ overheerst bij De Boer: ‘Ze hielden geen rekening met PSV’

PSV beleeft met de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel en de nederlaag tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal een teleurstellende seizoensstart. FOX Sports-analist Ronald de Boer baalt ervan dat Sam Lammers geblesseerd raakte tegen Ajax en vindt tevens dat de KNVB meer rekening had moeten houden met de Europese agenda van PSV.

“Ik heb er nog steeds een nare smaak van in mijn mond dat ze geen rekening hebben gehouden met PSV in de Johan Cruijff Schaal. Ik had wellicht met vijf wissels gespeeld, dat had Ajax misschien ook gewild“, aldus De Boer. De KNVB koos ervoor om het duel één dag te vervroegen, al had PSV uiteindelijk alsnog maar twee volle rustdagen. De analist is van mening dat de club mogelijk andere maatregelen had moeten treffen met het oog op het tweeluik met FC Basel in het miljardenbal. “PSV had wellicht met een B-keus moeten spelen tegen Ajax."

“Sam Lammers kwam er in de heenwedstrijd tegen FC Basel als invaller in, toen gebeurde er wat. Nu had je geen plan B, omdat Lammers tegen Ajax geblesseerd raakte. En ik vind het zonde voor het Nederlandse voetbal. Het is echt zo zonde dat PSV niet in de Champions League gaat spelen, dat wil toch iedereen. Daar hadden we veel meer rekening mee moeten houden. Het is niet aantoonbaar dat Lammers het verschil had gemaakt, maar je had wel meer keuze gehad“, aldus De Boer.

Lammers viel tegen Ajax geblesseerd uit na een ongelukkige botsing met ploeggenoot Donyell Malen. De aanvaller staat door een operatieve ingreep aan de knie enkele maanden aan de kant. De verwachting is dat trainer Mark van Bommel met Malen als spits begint in de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente van zaterdag.