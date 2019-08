PSV-aanvaller laat zich vlak voor competitiestart zien aan Mark van Bommel

Jong PSV heeft vrijdag in een besloten oefenwedstrijd met 4-0 gewonnen van de beloften van Derby County. In het oefenduel gaf aanvaller Joël Piroe andermaal zijn visitekaartje af. Het talent, dat deze vrijdag zijn twintigste verjaardag viert, tekende voor twee doelpunten. Ibrahim Afellay, die deze zomer terugkeerde in Eindhoven, deed 45 minuten mee. Het waren de eerste speelminuten van de 33-jarige middenvelder sinds een oefenwedstrijd met Stoke City van een jaar geleden.

Sekou Sidibe en Olivér Horváth tekenden voor de overige doelpunten van het elftal van trainer Peter Uneken. Het Eindhovens Dagblad omschrijft het optreden van Afellay als ‘bevredigend’. De middenvelder, die tevens als aanvaller inzetbaar is, werd onlangs door trainer Mark van Bommel tot aanvoerder van PSV benoemd. De routinier mag vanwege zijn leeftijd geen wedstrijden voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie spelen. De leeftijdsgrens daarvoor ligt namelijk op 23 jaar.

Voor de jarige Piroe was het ook een geslaagde oefenwedstrijd. De aanvaller laat zich al de gehele voorbereiding gelden, met doelpunten tegen OGC Nice en Aris Saloniki als bewijs van zijn stormachtige ontwikkeling bij PSV. Piroe is wellicht een optie voor Van Bommel, die Luuk de Jong naar Sevilla zag vertrekken en Sam Lammers vanwege een knieblessure enkele maanden moet missen. Donyell Malen lijkt als aanvalsleider van PSV aan het nieuwe Eredivisie-seizoen te beginnen, met de uitwedstrijd tegen FC Twente van zaterdag als openingsduel.

Piroe staat op 13 doelpunten en 8 assists in 46 duels voor Jong PSV, maar wacht nog op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. De jonge aanvaller werd een jaar geleden in verband gebracht met Juventus, dat naar verluidt tweeënhalf miljoen euro voor de spits wilde betalen. Ook TSG Hoffenheim en FSV Mainz 05 volgden zijn verrichtingen met veel interesse. Piroe besloot echter in april om zijn aflopende contract bij PSV met drie seizoenen te verlengen.