El Khayati boos op ADO: ‘We worden van het kastje naar de muur gestuurd’

Nasser El Khayati is boos op de clubleiding van ADO Den Haag. De aanvallende middenvelder leek op weg naar Qatar SC, maar die transfer is nog altijd niet afgerond. Volgens zaakwaarnemer Majid Ashria houdt ADO zich niet aan gemaakte afspraken. Het kamp-El Khayati wordt 'van het kastje naar de muur gestuurd', stelt Ashria vrijdag in gesprek met Voetbal International. Het is volgens hem 'heel, heel moeilijk communiceren' met ADO.

El Khayati en Qatar SC zijn al bijna twee weken akkoord over een meerjarig contract. De gesprekken tussen ADO en de club uit het Midden-Oosten verlopen een stuk minder soepel. Ondanks dat het eerste bod volgens Ashria inmiddels is verdubbeld, weigert ADO mee te werken aan het vertrek van de sterspeler. "Vorige week was er telefonisch een akkoord, maar daar kwam ADO vervolgens weer op terug. De club wil er steeds weer een beetje meer geld bij. Qatar SC heeft nu al meerdere aanbiedingen gedaan, maar ADO neemt nergens genoegen mee."

Ashria krijgt van de club constant te horen dat het 'allemaal wel goed gaat komen', maar vindt dat de gesprekken veel te lang duren. De situatie lijkt voor niemand voordelig, want El Khayati zit met zijn gedachten inmiddels niet meer bij ADO. "Hij wil deze stap heel graag maken en is toe aan een nieuwe uitdaging, omdat hij zich in Nederland al bewezen heeft. ADO heeft hem beloofd mee te werken als er een mooie kans op zijn pad kwam. Die kans is er nu, maar er wordt totaal niet meegewerkt." Keer op keer komt ADO met aanvullende eisen en worden beloften niet nagekomen, aldus Ashria.

Het contract van El Khayati in Den Haag loopt nog maar een jaar door. Indien ADO een transfersom wil overhouden aan de dertigjarige smaakmaker, moet hij deze zomer of in januari worden verkocht. El Khayati traint gedurende de transferperikelen niet mee en mist zodoende de voorbereiding van zijn ploeggenoten. Maandag vertelde technisch directeur Jeffrey van As van ADO aan Voetbal International dat de clubleiding El Khayati wel degelijk een mooie stap gunt. "Maar daar moet wel de juiste prijs tegenover staan."