Nicolas Pépé na transfer geconfronteerd met pijnlijke video uit 2017

Voor een bedrag van tachtig miljoen euro maakte Nicolas Pépé donderdag officieel de overstap van Lille OSC naar Arsenal. De recordaankoop aller tijden van the Gunners had zelf echter niet verwacht ooit in het Emirates Stadium te zullen spelen. Door de Engelse media wordt Pépé een dag na zijn transfer geconfronteerd met een video-interview uit 2017, waarin de aanvaller vertelde dat hij in Engeland alleen voor Chelsea zou willen uitkomen.

"Chelsea is een club waar ik van droom", vertrouwde Pépé toe aan Téléfoot. "Het is de enige club in Engeland waar ik zou tekenen." Pépé tekende echter een vijfjarig contract bij Arsenal en neemt rugnummer 19 over van de vertrokken Danny Welbeck. De alom begeerde buitenspeler noemde het na zijn transfer 'belangrijk om de juiste beslissing te nemen'. "En ik ben ervan overtuigd dat Arsenal de juiste club is", voegde de Fransman eraan toe.

Na zijn uitstekende seizoenen bij Lille werd de aanvaller in verband gebracht met verschillende topclubs, waaronder Bayern München, Internazionale en Napoli. Unai Emery, de trainer van Arsenal, zei dan ook blij te zijn dat zijn club aan het langste eind trok. "Nicolas wordt hoog aangeslagen en is een getalenteerde vleugelspeler. Het was een van onze doelen om een buitenspeler van topklasse binnen te halen. Ik ben dolblij met zijn komst. Hij voegt snelheid, kracht en creativiteit toe aan de ploeg."

Pépé, die sinds medio 2017 actief was voor Lille, speelde in totaal 79 wedstrijden voor de Franse club, met 37 goals en 17 assists als resultaat. Voorzitter Gérard Lopez liet eerder weten dat vier clubs een aanbieding hadden neergelegd bij Lille. De club had ook een bod van tachtig miljoen van Napoli ontvangen, maar uiteindelijk heeft Pépé dus gekozen voor een dienstverband bij Arsenal.