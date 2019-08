Guardiola hekelt betoog van Klopp: ‘Dat stoort me, het is niet waar’

Josep Guardiola is niet blij met de uitspraken van Jürgen Klopp over de financiële mogelijkheden bij Manchester City. De manager van Liverpool stelde dat vier grootmachten, waaronder City, schijnbaar meer kunnen uitrichten op de transfermarkt dan andere clubs. Guardiola laat in aanloop naar de strijd om de Community Shield weten niet blij te zijn met de woorden van de Duitser.

"Ik weet niet hoe ze het doen. Wij moeten rekeningen betalen. Sorry. Iedereen moet rekeningen betalen, wij ook", zei Klopp eerder. "We hebben al geld geïnvesteerd in dit team, maar nu lijkt het alsof we dat niet hebben gedaan. Maar we leven niet in een fantasiewereld waar je gewoon krijgt wat je wilt. Dat kan je niet constant doen. Het lijkt erop dat vier clubs in de wereld dat wel constant doen: Real Madrid, Barcelona, City en Paris Saint-Germain."

Vrijdagmiddag zegt Guardiola het verhaal van zijn vakcollega van Liverpool niet te kunnen waarderen. "Ja, dat stoort me", wordt de manager van City geciteerd door onder meer Sky Sports. "Want we hebben echt niet iedere transferperiode 220 miljoen euro uitgegeven. En het is ook Liverpool, you'll never walk alone. Het is geen kleine ploeg."

"Natuurlijk vind ik dit niet leuk van Klopp, want het is niet waar. De vorige keer hebben we netto twintig miljoen euro uitgegeven aan één speler. Twee seizoenen geleden spendeerde ik veel meer, want ik nam toen het team over met tien of elf spelers van dertig jaar of ouder. Dan moet je verversen. Liverpool heeft vorig seizoen bijvoorbeeld 220 miljoen uitgegeven en dit jaar niet."

"Zo'n cyclus geldt voor ons ook. We hebben dit seizoen één speler gehaald (Rodrigo voor zeventig miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, red.) en we hebben Angelino met een terugkoopoptie overgenomen (van PSV, red.). Vandaag de dag kunnen clubs niet ieder seizoen heel veel geld spenderen", besluit de Spaanse oefenmeester zijn relaas.