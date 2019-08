‘Tijd begint te dringen voor Juventus na ‘nee’ van Paulo Dybala’

Juventus is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe spits en na Mauro Icardi lijkt Romelu Lukaku op dit moment het voornaamste doelwit te zijn. La Vecchia Signora hoopt de Belg over te kunnen nemen van Manchester United in een deal die Paulo Dybala de andere kant op zal sturen. De Argentijn zelf lijkt voorlopig echter dwars te liggen, zo meldt La Gazzetta dello Sport vrijdagmiddag.

Juventus heeft volgens de roze sportkrant inmiddels een akkoord bereikt met Manchester United over de ruildeal, terwijl het ook met Lukaku zelf rond is. Dybala is echter niet enthousiast over de hele operatie en heeft donderdag in een eerste gesprek met technisch directeur Fabio Paratici laten weten liever in Turijn te willen blijven.

De sportbestuurder is van plan om vrijdag opnieuw om de tafel te gaan met de aanvaller, die niet blij is met de manier waarop Juventus hem naar de uitgang probeert te werken. Dybala wil, als hij dan toch moet vertrekken, het onderste uit de kan halen, zo klinkt het. De spelmaker lijkt daarnaast op dit moment ook de beste kaarten in handen te hebben, aangezien de Engelse transfermarkt over zes dagen al op slot gaat.

Als Dybala voor 8 augustus geen groen licht heeft gegeven voor een verhuizing naar Old Trafford, kan Manchester United hem niet meer inschrijven en gaat er dus een streep door de deal. Verschillende Italiaanse media, waaronder Goal en Sky Italia, berichtten donderdag overigens al dat dit, normaal gesproken, de laatste grote transfer is die Juventus deze zomer wil gaan doen.