Jaap Stam is resoluut en zet ondanks noodkreet streep door transfer

Jaap Stam wil niet dat Jan-Arie van der Heijden gaat vertrekken bij Feyenoord. De verdediger heeft onlangs aangegeven een transfer te willen maken, aangezien hij onder Stam niet in aanmerking komt voor een basisplaats. De nieuwe trainer van de Rotterdamse club ziet een vertrek van de routinier echter niet zitten.

"Ik ken mijn eigen kwaliteiten en ik denk dat ik daarmee niet op de bank moet zitten. Ook niet bij Feyenoord", zei Van der Heijden onlangs tegenover De Telegraaf. "Ik ben duidelijk geen eerste keus nu. Dat ben ik jarenlang wel geweest. Ik kies dan liever voor een nieuw avontuur. Dan moet je een keuze maken en samen tot een oplossing komen."

"Ik snap dat Jan-Arie wil spelen, maar op dit moment willen wij geen spelers laten vertrekken. Dan houden we niemand meer over", reageert Stam vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Door een blessure bij Sven van Beek is het goed mogelijk dat Van der Heijden zondag wel een basisplek heeft.

Stam had gehoopt dat hij deze week juist spelers had kunnen verwelkomen. "Ik hoop nog steeds dat er spelers bij komen, maar voorlopig ziet het er naar uit dat we het met deze groep moeten doen. Iedereen kent de situatie van Feyenoord, ik ook toen ik aan deze klus begon. Er is weinig geld", aldus Stam, die deze zomer Nick Marsman, Leroy Fer en Luciano Narsingh als nieuwe spelers heeft verwelkomd.