‘Real Madrid bereikt persoonlijk akkoord met Donny van de Beek’

Real Madrid lijkt vastbesloten om zich op korte termijn te gaan versterken met Donny van de Beek. De middenvelder van Ajax stond vrijdagochtend al pontificaal op de voorpagina van Marca en de grootste sportkrant van Spanje meldt vrijdagmiddag dat er schot in de zaak zit. De Koninklijke zou inmiddels al persoonlijk akkoord zijn met Van de Beek over een overstap richting het Santiago Bernabéu.

Van de Beek werd eerder op de vrijdag door FOX Sports gevraagd naar de geruchten, maar hij koos er toen voor om zich op de vlakte te houden: “Het gaat ook wel verder dan wat er in de krant staat, maar je moet niet alles geloven wat er geschreven wordt. Er staan altijd zoveel onzin-dingen in”, liet hij toen onder meer optekenen.

Marca meldt nu echter stellig dat Real Madrid een persoonlijk akkoord heeft bereikt met het kamp-Van de Beek en dat de volgende stap voor de Spaanse grootmacht het afronden van de onderhandelingen met Ajax is. De verwachting is dat de Amsterdammers genoegen zullen nemen met een bedrag dat tussen de zestig en zeventig miljoen euro ligt.

Van de Beek werd eerder in de Spaanse pers nog omschreven als een alternatief voor Paul Pogba. Real Madrid zou er nu echter over nadenken om allebei de middenvelders deze zomer nog aan de selectie toe te voegen. Zinédine Zidane zou in de sterspeler van Manchester United nog altijd iemand zien die zijn ploeg naar een hoger niveau kan tillen, waardoor de komst van zowel Van de Beek als Pogba niet uitgesloten is.