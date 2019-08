De nieuwe spelregels die vanaf vanavond gelden in de Eredivisie

De Internationale Spelregelcommissie (IFAB) heeft een aantal nieuwe spelregels doorgevoerd voor het seizoen 2019/20. Zowel in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie als in het amateurvoetbal worden de regels ingevoerd. Op het WK voor vrouwen, in de voorrondes van de Champions League en in de voorbereiding van het nieuwe seizoen maakten clubs al kennis met de veranderingen. In aanloop naar de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen zetten we de belangrijkste regels op een rij.

Wissel

Tijdrekken bij een wissel is er niet meer bij. Als een speler gewisseld wordt, dient hij of zij het veld te verlaten via de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn. Het is dus niet meer verplicht om het veld via de middenlijn aan de zijkant van het veld te verlaten.

Muurtje

Het bekende duw- en trekwerk in de muur bij een vrije trap is verleden tijd. Spelers van de aanvallende partij mogen namelijk niet meer in de muur van de tegenstander staan bij een vrije trap. Bij het nemen van de vrije trap moeten de aanvallende spelers minstens een meter van de muur vandaan zijn.

Hands

Een handsbal is vanaf het nieuwe seizoen in een aanvallende situatie altijd hands. De arbitrage hoeft niet meer te beoordelen of een handsbal opzettelijk is of aangeschoten, want hands is hands. Bij een handsbal van de aanvallende partij zal daarom altijd worden afgefloten.

In verdedigend opzicht is hands niet altijd een overtreding. Er blijft een verschil tussen opzettelijk en onopzettelijk hands. Als de arbiter ervan overtuigd is dat de verdediger zijn arm in een natuurlijke positie houdt en de bal van dichtbij tegen zijn hand of arm krijgt, dan is er geen sprake van een overtreding.

Achterbal

Tot voorheen mocht een speler de uittrap van een keeper na een achterbal pas buiten het strafschopgebied aannemen. Deze regel is niet meer van toepassing. Als de keeper een achterbal neemt, mag een ploeggenoot de bal in het zestienmetergebied aannemen. Op deze manier kunnen ploegen makkelijker opbouwen. Bovendien kan de keeper het spel sneller hervatten.

Scheidsrechterbal

Bij een scheidsrechterbal mag nog maar één speler in de buurt van de arbiter staan, wanneer hij de bal op de grond laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De overige spelers moeten op minimaal vier meter afstand staan. Bij een scheidsrechterbal in het strafschopgebied, is de bal altijd voor de keeper.

Met deze nieuwe regel wil de IFAB voorkomen dat een wilde spelsituatie ontstaat bij een scheidsrechtersbal, of dat de verdedigende ploeg de bal opeist en hem op onsportieve wijze terug geeft. Dit gebeurde in het verleden regelmatig. De bal werd dan op de helft van de tegenstander of vlak bij de cornervlag uitgeschoten.

Kaarten voor teamofficials

Trainers kregen in het verleden vaak een waarschuwing of werden direct naar de tribune verwezen bij ongeoorloofd gedrag. Trainers, stafleden of wisselspelers krijgen vanaf het nieuwe seizoen een gele of rode kaart wanneer zij zich schuldig maken aan spelbederf, commentaar op de leiding of ander ongeoorloofd gedrag.

In het geval dat het voor een scheidsrechter onduidelijk is welk staflid zich heeft misdragen, bij bijvoorbeeld een opstootje met meerdere leden van de staf, dan kan de hoofdtrainer als eindverantwoordelijke van de staf een rode kaart ontvangen.

Strafschoppenserie

De ABBA-methode is verleden tijd. In het bekertoernooi is afscheid genomen van de methode waarbij eerst een speler van ploeg A een strafschop moest nemen en vervolgens twee spelers van ploeg B. Wanneer een wedstrijd beslist moet worden door strafschoppen, zullen beide ploegen om en om aanleggen vanaf elf meter.