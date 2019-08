Stam: ‘We kennen zijn kwaliteiten, hij is op dit moment gewoon eerste keus’

Justin Bijlow heeft door een slepende voetblessure een groot deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen gemist bij Feyenoord en de 21-jarige doelman heeft daardoor een achterstand opgelopen ten opzichte van concurrent Kenneth Vermeer. Trainer Jaap Stam bevestigt vrijdagmiddag in de aanloop naar de seizoensopener tegen Sparta Rotterdam dat Vermeer als eerste keus onder de lat het seizoen in zal gaan.

“In de voorbereiding hoop je iedereen fit te hebben, zodat iedereen zijn minuten kan maken en zich kan laten zien op trainingen en ook in wedstrijden. Voor Justin is dat helaas niet het geval geweest en dan is het heel moeilijk om je te laten zien”, wordt Stam geciteerd door RTV Rijnmond. “Het is dan ook niet zo dat als je een wedstrijdje kan spelen, en je doet het dan goed, je meteen eerste keus bent.”

“We weten allemaal welke kwaliteiten Kenneth heeft, hoe hij dat ingevuld heeft in het verleden en ook in de voorbereiding. Wat dat betreft is hij op dit moment gewoon de eerste keus.” Stam kan in de Rotterdamse derby niet beschikken over de geblesseerde Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra en Sven van Beek. Sam Larsson is wel weer inzetbaar nadat hij in een oefenwedstrijd een kwetsuur opliep en ook Luciano Narsingh is inzetbaar.

De nieuwkomer zal echter niet meteen negentig minuten kunnen spelen: “Hij moest van ver komen, is aan het optrainen en hij kan steeds meer. Luciano is niet fit genoeg om te beginnen, maar hij komt er wel aan.” Narsingh beaamt dat hij inmiddels nadrukkelijk op de deur klopt: “Ik voel me goed, heb alleen meer inhoud nodig. Negentig minuten kan nog niet, maar ik kan zeker minuten maken.”