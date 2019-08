Ten Hag: ‘We moeten zien hoe hij het verwerkt en hoe snel hij in het team komt’

Ajax nam eerder deze zomer afscheid van Matthijs de Ligt en de Amsterdammers spendeerden een deel van de transfersom die voor de aanvoerder werd ontvangen aan het aantrekken van zijn opvolger. Edson Álvarez kam onlangs voor vijftien miljoen euro over van Club América en rondde eerder deze week het laatste papierwerk af. Zaterdagavond tegen Vitesse zal hij echter nog niet van de partij zijn.

“Dat is te vroeg. Hij is gisteravond dus teruggekomen, hij heeft z’n werkvergunning en mag vandaag voor het eerst z’n kleren aan doen om bij Ajax op het veld te staan. Maar hij heeft natuurlijk een zware week achter de rug en we moeten kijken hoe hij die inspanningen gaat verwerken en hoe snel hij in het team komt”, vertelde Erik ten Hag, die waarschijnlijk ook geen beroep kan doen op de net van vakantie teruggekeerde David Neres, vrijdagmiddag tijdens een persconferentie.

Álvarez is binnengehaald als beoogde nieuwe rechterverdediger. De Mexicaan zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder anderen Perr Schuurs, die afgelopen seizoen bij Jong Ajax ervaring opdeed en nu hoopt op meer. “Ik ben een stuk gegroeid in alle opzichten. Het systeem van Ajax is heel anders dan ik hiervoor bij Fortuna speelde”, vertelt Schuurs, die beaamt een goede voorbereiding te hebben gedraaid, voor de camera’s van FOX Sports.

“Ik denk dat ik een stuk meedogenlozer ben geworden. Ik denk dat dat vooral belangrijk is en dat dat voor mij het meest een aandachtspunt is. Als je kijkt naar Matthijs de Ligt, is dat wat hij vooral heeft”, gaat Schuurs verder. De negentienjarige stopper heeft een duidelijk doel voor ogen: “Ik wil gewoon veel minuten maken, belangrijk worden voor het thema en me zoveel mogelijk ontwikkelen. Ik ga voor die basisplek. Hopelijk kan ik deze lijn doorpakken.”