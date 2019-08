Van Bommel ziet ziekenboeg leger worden: ‘Hij is weer in teamtraining’

PSV begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Twente. De Eindhovenaren zijn deze voetbaljaargang slecht begonnen met de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0) en de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel. Mark van Bommel erkent dat de teleurstelling groot was na de 2-1 nederlaag afgelopen dinsdag.

"De teleurstelling na Basel is hartstikke groot, dat is niet meer dan normaal. Maar we moeten doorgaan. Datzelfde geldt na een overwinning. Je kan niet te lang blijven hangen", zegt de hoofdcoach van PSV vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met de promovendus, geciteerd door de officiële kanalen van PSV.

Van Bommel stelt dat PSV niet de meeste kans heeft om de landstitel te pakken dit seizoen. “Of wij kampioenkandidaat zijn? Wij zijn dit seizoen niet de favoriet. We kunnen dit jaar weer 83 punten halen, maar dat wordt niet makkelijk", aldus Van Bommel, die zaterdag veel weerstand verwacht van de Tukkers. "Twente is een goed voetballende ploeg. Ik denk dat zij één van de verrassingen worden van dit seizoen."

Van Bommel geeft aan dat aankoop Timo Baumgartl nog niet met de groep heeft meegetraind en lijkt dus nog niet wedstrijdfit. "Ryan Thomas is weer in teamtraining", stelt de trainer. "Hij traint bij PSV Onder-19. Hij traint daar mee, omdat hij daar langzaam naar het niveau van PSV 1 toe kan groeien. Dat is nu de beste weg. Lars Unnerstall heeft de afgelopen dagen gedeeltes van de training meegedaan. Dat is goed, we willen iedereen zo snel mogelijk fit hebben."