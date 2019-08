Jetro Willems ‘bereikt persoonlijk akkoord’ en is hard op weg naar PL

Jetro Willems is hard op weg naar de Premier League. Chronicle Live meldt vrijdagmiddag dat Newcastle United zeer binnenkort zowel Willems als Allan Saint-Maximin gaat inlijven. De linksback van Eintracht Frankfurt heeft vrijdag tegenover BILD herhaald dat hij openstaat voor een transfer en lijkt nu dus zijn loopbaan te vervolgen in Engeland.

Chronicle Live meldt dat zowel Saint-Maximin, die overkomt van OGC Nice, als Willems al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met the Magpies. De Franse aanvaller, die reeds is gespot bij de Engelse club, komt voor ongeveer achttien miljoen euro over. Naast Saint-Maximin wordt ook Willems naar verluidt ingelijfd. De verdediger heeft tegen BILD aangegeven dat hij meer aan spelen wil toekomen.

"De huidige situatie is niet gemakkelijk voor mij, dat geef ik eerlijk toe. Ik heb hier goede tijden gekend en nu zijn ze wat minder. Geen slechte tijden, maar wel ongelukkige. Mijn zaakwaarnemer is in gesprek, omdat ik een transfer moet maken als ik de volgende stap in mijn carrière wil zetten”, aldus de 22-voudig Oranje-international over zijn toekomstplannen.

Willems maakte medio 2017 de overstap van PSV naar Eintracht Frankfurt en won met de Duitse club in 2018 de nationale beker. De back werd ook al gelinkt aan onder meer AS Roma, maar lijkt nu dus naar Newcastle United te verkassen. Willems wil zelf niets kwijt over een eventuele nieuwe bestemming. "Ik heb nog een maand de tijd", aldus de verdediger, die nog tot medio 2021 vastligt.