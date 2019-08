Van de Beek bevestigt interesse: ‘Maar je moet niet alles geloven’

Frenkie de Jong verliet Ajax eerder deze zomer al voor Barcelona en de middenvelder komt aankomend seizoen mogelijk een bekend gezicht tegen in LaLiga. Voormalig ploeggenoot Donny van de Beek staat namelijk in de belangstelling van aartsrivaal Real Madrid en de middenvelder siert vrijdag de voorpagina van de grote sportkrant Marca.

Het is Van de Beek zelf ook niet ontgaan dat hij de afgelopen dagen onderwerp van gesprek is in Spanje: “Natuurlijk, ik krijg ook weleens wat mee. Zoiets is altijd mooi toch”, glimlacht hij in gesprek met FOX Sports. De Oranje-international wil zelf echter niet te veel op de zaken vooruitlopen: “Eigenlijk is de situatie nog steeds hetzelfde, al worden er steeds weer nieuwe dingen gemeld. Natuurlijk is er interesse, maar wat dat betreft lopen mensen veel te hard van stapel.”

Van de Beek is volgens de berichtgeving in beeld als alternatief voor Paul Pogba, die waarschijnlijk te duur is voor de Koninklijke. Zelf weet hij echter niet of hij ‘tweede keus’ is in het Santiago Bernabéu: “Ik heb er zelf niets over gehoord dat dat zo is gezegd, maar het zou kunnen. Het gaat ook wel verder dan wat er in de krant staat, maar je moet niet alles geloven wat er geschreven wordt. Er staan altijd zoveel onzin-dingen in. Ik hoef nu niet allemaal te zeggen wat er wel en niet waar is, maar nogmaals, ik ga me op zaterdag (de eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse, red.) focussen en de rest mogen jullie doen.”

Trainer Erik ten Hag reageerde vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het duel met de Arnhemmers eveneens op de geruchten: “Wij willen hem natuurlijk niet graag verliezen, dus we zullen alles binnen onze macht doen om hem te behouden. Maar als dit soort clubs in beeld komt, wordt het wel heel moeilijk”, is de oefenmeester eerlijk.

Ten Hag merkt dat Van de Beek zich vooralsnog niet laat beïnvloeden door de berichten uit Spanje en noemt een eventueel vertrek van de middenvelder een ‘aderlating’: “Maar wij hebben vorig jaar heel goed gepresteerd, dan weet je dat spelers in de belangstelling komen. We zijn een klein voetballand. Dat zijn gewoon de mechanismen. Hoe belangrijk Donny is? Dat is duidelijk: hij heeft een mega-ontwikkeling doorgemaakt. Hij is ontzettend van belang.”