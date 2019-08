UEFA meldt mijlpaal met aanstelling vrouwelijke arbiter bij Liverpool - Chelsea

De Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea op woensdag 14 augustus staat onder leiding van een vrouwelijke arbiter. De UEFA heeft bekendgemaakt dat Stéphanie Frappart de wedstrijd tussen de twee Engelse topclubs in goede banen moet leiden. Het is voor het eerst dat een vrouw de dienstdoende scheidsrechter is bij een UEFA-wedstrijd op het allerhoogste niveau bij de mannen.

Frappart geldt als een van de beste vrouwelijke scheidsrechters ter wereld. Ze was afgelopen zomer actief op het WK Vrouwen en floot de finale tussen de Verenigde Staten en de Oranje Leeuwinnen. In de eindstrijd op het toernooi in Frankrijk verloor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 2-0. Frappart was ook actief op het EK 2017 en floot toen de halve finale tussen Nederland en Engeland

In april werd Frappart ook al de eerste vrouwelijke arbiter in de Ligue 1, toen ze de wedstrijd tussen Amiens en Strasbourg floot. De 35-jarige Française wordt in Istanbul, waar de Europese Supercup wordt gespeeld, bijgestaan door assistenten Manuela Nicolosi en Michelle O'Neal. Frappart is niet de eerste vrouw die een wedstrijd van mannen fluit onder de UEFA. De Zwitserse Nicole Petignat floot tussen 2004 en 2009 ook al duels in de kwalificatierondes van de UEFA Cup.