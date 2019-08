‘Hirving Lozano op weg naar uitgang na concrete interesse’

Hirving Lozano lijkt PSV op korte termijn te gaan verlaten. Voetbal International meldt vrijdag namelijk dat Napoli zijn belangstelling voor de aanvaller inmiddels ‘geconcretiseerd’ heeft. I Partenopei zetten eerder in op de komst van Nicolas Pépé en James Rodríguez, maar deze twee spelers zijn onhaalbaar gebleken.

Pépé werd donderdag gepresenteerd bij Arsenal, terwijl alles erop wijst dat James aankomend seizoen bij Real Madrid blijft. De Colombiaan leek eerder op weg naar de uitgang, maar door de blessure van Marco Asensio mag hij naar verluidt niet meer vertrekken. Op de achtergrond speelt ook nog belangstelling van Atlético Madrid, dat betere papieren in handen lijkt te hebben dan Napoli.

De Italianen schakelen volgens het weekblad nu door en gaan dus vol voor de komst van Lozano. De aanvaller wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de club van trainer Carlo Ancelotti en Napoli staat zelf ook al weken in contact met zaakwaarnemer Mino Raiola. Lozano zou ook wel oren hebben naar een avontuur in de Serie A, aangezien hij inmiddels uitgekeken is op de Eredivisie.

PSV wil om en nabij de veertig miljoen euro zien voor een van zijn sterspelers en dat bedrag lijkt geen onoverkomelijk probleem te vormen voor Napoli. De club bereikte afgelopen week al een akkoord van tachtig miljoen met Lille OSC voor Pépé, die uiteindelijk echter de voorkeur gaf aan een verhuizing naar Londen. Lozano vormt daardoor een goedkoper alternatief voor de club die vorig seizoen op een tweede plek in de Serie A eindigde.