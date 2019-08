Van Persie duikt in compleet andere wereld: 'Hij moest z'n hypotheek betalen'

Robin van Persie keert terug in Engeland, ditmaal als analist. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Manchester United gaat komend seizoen aan de slag bij betaalzender BT Sport, dat de Nederlander via de officiële kanalen omschreef als een ‘grote zomeraanwinst’. De 35-jarige Van Persie, die na afloop van vorig seizoen afzwaaide als profvoetballer, was tussen 2004 en 2015 actief in de Premier League en heeft in die jaren een behoorlijke reputatie opgebouwd in de Engelse voetbalwereld. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, die in Engeland tot 190 doelpunten kwam in 385 wedstrijden, mag nu zelf kritiek leveren op spelers, waar hij zelf tijdens zijn actieve loopbaan regelmaat het mikpunt van stevige kritiek was.

Door Rian Rosendaal

Van Persie is blij dat hij komend seizoen analyses mag geven bij wedstrijden in onder meer de Premier League en Champions League. “Eindelijk mag ik wereldkundig maken dat ik voortaan deel uitmaak van het BT Sport-team. Ik ga als analist samenwerken met een aantal grote persoonlijkheden uit het voetbal”, liet de oud-speler vorige week weten op Twitter. Rio Ferdinand, die samen met Van Persie in 2013 de landstitel veroverde met Manchester United, kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking. “Ik heb eerder met deze kerel samengewerkt en we waren toen erg succesvol. Ik verwacht dan ook niet dat de chemie verdwenen is. Enorm veel ervaring bij verschillende topclubs en op internationaal niveau. Welkom bij het team van BT Sport, Robin!”, zei de oud-verdediger van the Mancunians bij een foto van het duo op Instagram.

?? Ohhhh Robin Van Persie ?? Robin van Persie signs for BT Sport ?? 323 career goals. Countless volleys. Bring on the new season ?? pic.twitter.com/EmPEwOwU5m — BT Sport (@btsport) July 25, 2019

Het nieuws over de terugkeer van Van Persie leverde echter niet alleen maar positieve feedback op. In het aankondigingsfilmpje van BT Sport droeg RVP heel even het shirt van Arsenal, wat voor de nodige verontwaardigde reacties op social media zorgde. Veel Arsenal-fans zijn de veelbesproken transfer van de Nederlander naar Manchester United in 2012 namelijk nog niet vergeten. “Een eerste klas slang is het”, liet een supporter van the Gunners in niet mis te verstane bewoordingen weten op Twitter. Een andere voetballiefhebber reageerde iets luchtiger op de aanstelling van Van Persie. “Mijn abonnement op BT Sport is bij dezen opgezegd.” In weer een andere reactie werden abonnees van de betaalzender op ludieke wijze gewaarschuwd. “Wacht maar tot Van Persie in een brief aan de kijkers laat weten dat hij de overstap maakt naar Sky Sports.”

Van Persie neemt vanaf heden plaats in de studio om over spelers te oordelen. Een nieuwe gewaarwording, want de gestopte aanvaller was tot voor kort zelf vaak het onderwerp van gesprek tijdens analyses. Dat viel niet altijd even goed, zo bleek tijdens het WK in 2014, toen analist Pierre van Hooijdonk de volle laag kreeg na kritiek op het optreden van de toenmalige aanvoerder van Oranje. “Hij heeft nog veel wrok”, verwees Van Persie bij de NOS naar een ruzie met Van Hooijdonk bij een vrije trap tijdens hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. “Pierre moet maar gaan golfen, hij zaait alleen onrust. Ik vind het jammer dat hij zo'n podium krijgt om zijn verhaal te doen. Hij is niet goed bezig en heeft geen sterke argumenten. Bij Pierre komt het niet uit een goed hart. Mensen zitten thuis niet op hem te wachten”, zei de oud-aanvaller na het behalen van de derde plaats op het WK in Brazilië. “We hebben miljoenen Nederlanders blij gemaakt. Eén gozer zaait onrust. Ik ben er niet door geraakt, ik denk: ga lekker met je familie wat doen.”

Ruim een jaar later, voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Kazachstan in oktober 2015, kwam Van Persie wederom in een felle woordenwisseling terecht. Hij vroeg op een training van Oranje aan Memphis Depay, net een paar maanden bezig bij Manchester United, of hij zichzelf ‘een grote jongen’ vond. Depay reageerde als door een wesp gestoken. “Spelen grote jongens dan bij Fenerbahçe?”, zou de aanvaller cynisch hebben verwezen naar de transfer van Van Persie van the Red Devils naar de Turkse topclub. Het werd geen langlopend conflict, zo bleek later uit een interview met het Algemeen Dagblad. “Ik kwam Memphis laatst tegen bij United. Vroeg ik: 'En, Memphis, ben je nog boos op me?' Nee, was-ie niet. Klaar. En bovendien: volgens mij heb ik altijd heel veel energie gestoken in het helpen van jonge spelers. Dat doe ik juist heel erg graag. Praten, helpen. Je mag het ze vragen, hoor.” De ruzie met Depay heeft Van Persie geen slapeloze nachten bezorgd. “Ik kan soms heel direct zijn, dat klopt, maar wel op momenten dat dat in mijn ogen even nodig is. Ik vind dat dat ook bij topsport hoort. Als je maximaal wilt presteren, moet je elkaar soms de waarheid kunnen zeggen. Dat mag best een keer, boem, clashen. Scherp. Hard tegen hard. Maar daarna moet het weer klaar zijn.”

Van Persie beet ook in zijn Engelse periode van zich af. In zijn tweede seizoen bij Manchester United vroeg hij aan oud-middenvelder Robbie Savage, columnist van onder meer de Daily Mirror waar de ladingen aan kritiek aan zijn adres op gebaseerd waren. “Mijn kinderen gaan naar dezelfde school als die van Savage, wat overigens een geweldige kerel is. Ik vroeg hem ooit waarom hij doorgaans zo hard over mij oordeelde. Robbie zei toen dat dat te maken had met de onderlinge concurrentiestrijd tussen de verschillende televisiestations in Engeland. Robbie zei ook dat hij soms inderdaad over het randje ging, maar dat zijn houding ook te maken had met het feit dat hij een hypotheek moest afbetalen.” Het was niet de eerste keer dat er onbegrip was tussen Van Persie en Savage, want laatstgenoemde liet zich als speler van Blackburn Rovers al eens fel uit over de Nederlandse aanvaller, die destijds nog bij Arsenal speelde. “Arsène Wenger is een geweldige coach en Van Persie een fantastische speler, maar ze delen net zoveel uit als ze ontvangen. Van Persie maakte ons af in de krant, maar dat moet-ie niet doen. Hij maakte zelf de lelijkste overtreding van de wedstrijd”, foeterde Savage tegenover the Guardian.

Van Persie weet dus hoe het werkt in de Engelse media, waar kijkcijfers vaak van doorslaggevend belang zijn. Daarnaast wordt van goedbetaalde analisten verwacht dat ze met duidelijke statements komen na afloop van een belangrijke wedstrijd. Simon Green, CEO van BT Sport, twijfelt in ieder geval niet aan de expertise van de Nederlandse analist. “Ik ben ervan overtuigd dat Robin een briljante aanwinst is. Een zeer productieve spits die zichzelf bewezen heeft als leider bij de twee grootste clubs in de Premier League”, verwees de enthousiaste Green naar de jaren van Van Persie bij Arsenal en Manchester United. “Daarnaast heeft Robin zich op internationaal vlak bewezen. Zijn aandeel in het voetbal is echt van wereldklasse geweest. De prestaties van Robin en zijn ervaring in de competities die wie rechtstreeks uitzenden zullen de kijkers een uniek inkijkje geven in het brein van een van de meest gevreesde Premier League-spitsen van de moderne tijd.“ BT Sport heeft ook de uitzendrechten van de Europa League en de FA Cup, die Van Persie in 2005 veroverde met Arsenal door in de finale na strafschoppen af te rekenen met uitgerekend Manchester United.

De ‘grote zomeraanwinst’ van de Engelse betaalzender maakt zijn debuut op 4 augustus, als Manchester City en Liverpool op Wembley strijden om de Community Shield. Een week later komen zijn voormalige werkgevers voor de eerste keer in actie tijdens een officiële wedstrijd. Arsenal begint het Premier League-seizoen op 11 augustus met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Voor Manchester United staat op dezelfde dag een thuisduel met Europa League-winnaar Chelsea op het programma. Van Persie zal komend seizoen regelmatig samenwerken met presentator Gary Lineker, die naast zijn werkzaamheden voor BT Sport al jarenlang het uithangbord is van Match of the Day.. Lineker is een bewonderaar van Van Persie, zo bleek na diens laatste wedstrijd als profvoetballer. “Je hebt een geweldige loopbaan achter de rug en je bent een ongekend goede voetballer.“ De bekende presentator, zelf een van de beste spitsen die Engeland ooit heeft voortgebracht, kreeg de complimenten terug van RVP. “Bedankt voor de vriendelijke woorden, Gary. Dat waardeer ik zeer, omdat ik ook een groot fan van jou ben...zowel op als naast het veld“. Daarnaast mag de oud-spits, die op 6 augustus zijn 36ste verjaardag viert, onder meer Glenn Hoddle, Michael Owen, Steve McManaman en Chris Sutton voortaan tot zijn collega’s rekenen. Analisten die doorgaans hun mening klaar hebben en dankzij hun verleden als speler serieus worden genomen door de Engelse voetballiefhebbers.

De verwachting is dat Van Persie in de voetbaljaargang 2019/20 door BT Sport vooral wordt ingezet bij wedstrijden van Arsenal en Manchester United. Beide grootmachten wisten zich niet te kwalificeren voor de Champions League, waardoor deelname aan de Europa League hun deel is. De gewezen aanvaller moet bij de Londense club zijn oordeel vellen over Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang en recordaanwinst Nicolas Pépé, waarschijnlijk de nieuwe voorste linie van het elftal van manager Unai Emery. Naast voornoemde aanvallers verdienen de aanstormende talenten Emile Smith Rowe, Eddie Nketiah en Reiss Nelson speciale aandacht. Bij de recordkampioen uit Manchester ligt de focus op onder meer Alexis Sánchez, die net als van Persie voor tientallen miljoenen euro’s de overstap maakte van Arsenal naar the Red Devils. Daarnaast bestaat het aanvallersgilde van manager Ole Gunnar Solskjaer uit Marcus Rashford, Anthony Martial en Romelu Lukaku, al is het goed mogelijk dat laatstgenoemde binnenkort wordt verkocht aan Internazionale of Juventus. Daarnaast klopt jeugdexponent Angel Gomes op de deur, zeker nadat de achttienjarige aanvaller wist te scoren tegen verliezend Champions League-finalist Tottenham Hotspur in de International Champions Cup.

Voorlopig dus geen trainerscarrière voor Van Persie, die na zijn afscheidswedstrijd bij Feyenoord een sabbatical aankondigde. Een terugkeer in De Kuip als trainer behoort echter zeker tot de mogelijkheden. “Feyenoord heeft wel heel duidelijk aangeven, wat ik heel erg waardeer, dat de deur altijd open staat. Op welke manier dan ook. Dat is sowieso al een mooi gebaar en ik voel me ook echt Feyenoorder“, zei Van Persie in mei tegenover FOX Sports. Een leven buiten de schijnwerpers was twee maanden geleden ook nog een optie. “Het kan van alles zijn. Ik laat eerst alles op me af komen. En dan komt er along the way wel iets dat ik leuk vind. Dat hoeft niet per se in de limelight te zijn. Als mijn passie tafeltennis wordt, kan het ook zoiets worden. Ik noem maar een voorbeeld. Je wil betekenis houden, dat hoeft niet per se voor de camera's te zijn of per se als trainer.“ Een rustig bestaan buiten de camera zit er dus voorlopig niet in voor de topschutter van weleer, die in Engeland nog steeds op handen wordt gedragen.