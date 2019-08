‘Ik ken de twee belangrijkste Nederlandse woorden: ‘waarom?’ en ‘maar’’

Leonid Slutsky staat voor zijn tweede seizoen als trainer van Vitesse. In de voorbije jaargang was er bij vlagen kritiek op de speelwijze van de Russische oefenmeester, die enigszins verdedigend zou zijn. Slutsky zegt in gesprek met de de Gelderlander dat hij zich niet kan vinden in die kritiek en toont zich tevreden over zijn eerste seizoen in dienst van de Arnhemmers.

“We speelden aantrekkelijk voetbal. We scoorden zeventig keer. Het hoogste aantal in hoeveel jaar? We zijn vijfde geworden, een normale positie voor Vitesse. Alles bij elkaar was er hooguit één seizoen succesvoller in de laatste twintig jaar. En dan heb ik het ook over ontwikkeling van spelers. Ik kan je een hele lijst spelers geven die beter zijn geworden. Veel zijn er opgeroepen voor nationale teams. Dus dat is niet alleen mijn mening. Bondscoaches zijn het met mij eens zijn”, legt Slutsky uit. De Russische oefenmeester stelt dat hij een ‘complete les’ heeft geleerd in het afgelopen seizoen.

“Ik begrijp nu alles beter: het niveau in de eredivisie, de filosofie, mentaliteit, voetbalstijl, et cetera”, vervolgt de trainer van Vitesse. Hij is inmiddels wel gestopt met de Nederlandse taallessen. “Toen we begonnen aan de getallen... it broke my mind. Als je 56 bent, hè. Dan zeg je in het Nederlands eerst de zes en dan de vijf. Dat konden mijn hersenen niet aan. Ik ken wel woorden als 'goedemorgen', 'goede bal', 'alsjeblieft', 'dankjewel'. En, ik ken de twee belangrijkste Nederlandse woorden: 'waarom?' en 'maar'. Spelers vragen je altijd 'waaroem?' en zeggen 'jaaaa...., maarrrr'.”

Slutsky geeft te kennen dat een weerwoord van de spelers ‘compleet nieuw’ voor hem is. “Niet alleen in Rusland, maar ook in Engeland heeft nog nooit een speler aan mij gevraagd: waarom speel ik niet? Waarom spelen we in dit systeem? Waarom rennen we nu en springen we niet? Waarom springen we en rennen we niet? Waarom...? Dit is typerend voor de Nederlandse mentaliteit”, concludeert de oefenmeester. Vitesse trapt zijn Eredivisie-seizoen zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Ajax.