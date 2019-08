‘Ik weet niet of Heerenveen de club is waar Labyad heen moet gaan’

Zakaria Labyad maakte een jaar geleden de overstap van FC Utrecht naar Ajax, maar kwam het afgelopen seizoen nauwelijks aan de bak. Ook komend seizoen lijken zijn speelkansen onder trainer Erik ten Hag niet groot. Aangezien Labyad niet meer voor Jong Ajax mag uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, wordt in het programma Voetbalpraat van FOX Sports de vraag gesteld of het voor hem niet beter is om te vertrekken, waarbij de naam van sc Heerenveen valt.

"Ik weet niet of Heerenveen de club is waar hij heen moet gaan, maar hij moet wel gaan spelen. Bij Ajax speelt hij niet", laat commentator Michiel Teeling weten over de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die vorig jaar voor circa zes miljoen euro overkwam van Utrecht. "Hij zal bij Ajax een goed salaris verdienen. Dat kan Heerenveen niet ophoesten, misschien niet eens voor de helft."

Kees Kwakman denkt dat het voor Ajax goed is om mee te denken aan een tijdelijk vertrek. “Als hij goed speelt bij bijvoorbeeld Heerenveen, kunnen ze hem volgend jaar weer verkopen”, reageert de oud-voetballer. “Hij mag niet meer uitkomen voor Jong Ajax en in de eerste ronde van de beker hoeven ze niet meer te spelen. Dus Labyad gaat nooit spelen. Hij mag ook bijna nooit invallen. Ten Hag wisselt het soms door: dan weer Labyad, dan Ekkelenkamp."

Hedwiges Maduro mengt zich in de discussie en vraagt zich af op het misschien een oplossing is om dubbele wedstrijden te gaan spelen in de TOTO KNVB Beker. “Dat zou je nog wel kunnen doen: thuis- en uitwedstrijden in de beker. Dan heb je ook meer wedstrijden. Spelers als Labyad pikken dan toch meer duels mee."