PSV, Feyenoord en AZ weten mogelijke tegenstanders in laatste EL-voorronde

Voor PSV, Feyenoord en AZ staat volgende week de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League op het programma. Voor die tijd is al bekend wie voor de Nederlandse clubs eventueel de laatste horde richting de groepsfase zal vormen. Komende maandag gaan PSV, Feyenoord en AZ al in de koker voor de loting voor de zogenaamde play-off-ronde van de Europa League.

Na donderdag is bekend hoe de potverdeling eruit zal zien als er komende maandag in het Zwitserse Nyon geloot wordt. PSV en Feyenoord zullen tijdens die loting een geplaatste status hebben, terwijl AZ ongeplaatst is. De Eindhovenaren nemen het in de derde voorronde op tegen het Noorse Haugesund, terwijl Feyenoord moet zien af te rekenen met Dinamo Tbilisi uit Georgië. AZ staat na het gewonnen tweeluik tegen BK Häcken tegenover het Oekraïense Mariupol.

Het betekent dat AZ een op papier sterkere tegenstander kan loten, terwijl PSV en Feyenoord er beter vanaf zouden kunnen komen. Overigens komt er komende maandag tijdens de loting voor de vierde voorronde van de Europa League ook een mogelijke tegenstander voor Ajax uit de koker. De Amsterdammers nemen het in de derde voorronde van de Champions League op tegen PAOK Saloniki en de verliezer van dat tweeluik valt af richting het zogenaamde champions path van de kwalificatiecyclus van de Europa League.

De verliezers van de derde voorronde van de Champions League hebben een geplaatste status, terwijl de al eerder in de kwalificatiecyclus van het miljardenbal gestrande clubs een ongeplaatste status zullen hebben. Daardoor hebben zes ploegen een geplaatste status, terwijl tien ploegen ongeplaatst de koker in zullen gaan. Voorafgaand aan de loting wordt de lijst met mogelijke tegenstanders kleiner, daar er voor zowel het champions path als voor het main path een voorloting verricht zal worden.

De potverdeling in het main path, waarin PSV, Feyenoord en AZ uitkomen, ziet er als volgt uit:

Geplaatst:

PSV/Haugesund (Noo)

Sparta Praag (Tsj) / Trabzonspor (Tur)

Viktoria Plzen (Tsj) / Antwerp (Bel)

SC Braga (Por) / Bröndby IF (Den)

AA Gent (Bel) / AEK Larnaca (Cyp)

Legia Warschau (Pol) / Atromitos (Gri)

Eintracht Frankfurt (Dui) / FC Vaduz (Lie)

FCSB (Roe) / Mladá Boleslav (Tsj)

Feyenoord / Dinamo Tbilisi (Geo)

Espanyol (Spa) / FC Luzern (Zwi)

Malmö FF (Zwe) / Zrinjski Mostar (Bos)

Partizan Belgrado (Ser) / Yeni Malatyaspor (Tur)

Wolverhampton Wanderers (Eng) / Pyunik (Arm)

Ongeplaatst:

Spartak Moskou (Rus) / FC Thun (Zwi)

Torino (Ita) / Shakhtyor Soligorsk (WRu)

AEK Athene (Gri) / Universitatea Craiova (Roe)

FC Midtjylland (Den) / Rangers (Sch)

Molde (Noo) / Aris Thessaloniki (Gri)

Rijeka (Kro) / Aberdeen (Sch)

Apollon Limassol (Cyp) / Austria Wien (Oos)

Hapoel Beër Sheva (Isr) / IFK Norrköping (Zwe)

Strasbourg (Fra) / Lokomotiv Plovdiv (Bul)

Zorya Luhansk (Oek) / CSKA Sofia (Bul)

AZ / Mariupol (Oek)

Vitória de Guimarães (Por) / Ventspils (Let)

Neftçi Baku (Aze) / Bnei Yehuda (Isr)