Barcelona herstelt ‘grote fout’ met verkoop van El Clásico-uitblinker

Barcelona-trainer Ernesto Valverde moest begin februari in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid puzzelen. Vaste kracht Ousmane Dembélé was niet beschikbaar vanwege een blessure, terwijl Lionel Messi na een zware wedstrijd tegen Valencia ook niet helemaal fit was. De oefenmeester zag zich daarom genoodzaakt om een beroep te doen op Malcom en de Braziliaan beschaamde dat vertrouwen niet. De rechtsbuiten bleek tijdens het duel in het Camp Nou de gevaarlijkste man aan de kant van Barcelona, bezorgde landgenoot Marcelo handenvol werk en zette in de tweede helft zelfs de gelijkmaker op het scorebord nadat Lucas Vázquez al vroeg in de wedstrijd de 0-1 had gemaakt namens de Koninklijke. Een klein halfjaar later is duidelijk geworden dat dit optreden in El Clásico voor altijd het hoogtepunt van Malcom in Catalaanse dienst zal blijven, aangezien hij Barcelona na een seizoen nu voor tientallen miljoenen heeft ingeruild voor Zenit Sint-Petersburg.

Door Robin Bruggeman

De nu 22-jarige Malcom maakte in de seizoenen voor zijn verhuizing naar het Camp Nou veel indruk in het shirt van Girondins Bordeaux en de dribbelaar gold afgelopen zomer dan ook als een van de meest begeerde aanvallers op de Europese velden. Hoewel de clubs in de rij stonden voor de jonge Braziliaan, kwam de stap naar Barcelona toch voor velen als een verrassing en werd zijn transfer ook met de nodige scepsis ontvangen. De Spaanse grootmacht had met Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho en Lionel Messi immers al een aantal grote namen onder contract staan die op de vleugels uit de voeten konden en Malcom werd niet gezien als iemand die een van deze spelers uit de basis zou kunnen spelen. De aanvaller vormde daarnaast met 41 miljoen euro, hij is zelfs na de komst van Antoine Griezmann en Frenkie de Jong nog altijd de op zeven na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, bovendien een forse investering voor een speler die werd gehaald voor de breedte en over wie onder de achterban en de volgers van de club meteen al de nodige twijfels bestonden.

Deze scepsis weerhield de club er echter niet van om Malcom voor de neus van AS Roma, dat hem binnen dacht te hebben, weg te kapen. I Giallorossi waren al enige tijd in onderhandeling met Bordeaux en zij hadden zelfs een akkoord weten te bereiken met de Franse club. Barcelona deed er op het laatste moment echter een schepje bovenop en liet Roma daardoor zo beteuterd achter dat toenmalig technisch directeur Monchi zich via de officiële kanalen van zijn club genoodzaakt zag om tekst en uitleg te geven. “De deal was rond en we hebben toestemming gekregen om de speler naar Rome te laten reizen voor een medische keuring. Er was een vliegtuig geboekt dat om 9 uur ’s avonds zou vertrekken en om 11 uur aan zou komen, hierdoor waren we gerustgesteld en zeker van onze zaak”, deed hij een jaar geleden uit de doeken. Nadat de Catalanen zich op het laatste moment echter in de strijd mengden, viel de komst van de aanvaller in het water: “Het klopt dat ik me ervan bewust was dat veel clubs Malcom wilden hebben, waaronder Barcelona. Daarom hebben we de deal ook zo snel mogelijk rond gemaakt, het was klaar. Ik was dan ook zeer verrast toen ik van een van de vertegenwoordigers van de speler hoorde dat Bordeaux de toestemming om hem naar Rome te laten reizen had ingetrokken.”

Voormalig AS Roma-directeur Monchi zag zich na het mislopen van Malcom genoodzaakt publiekelijk tekst en uitleg te geven.

“Ik heb Stéphane Martin (voorzitter Bordeaux, red.) toen gebeld en hij vertelde mij dat er een aanbieding van Barcelona binnen was gekomen die beter was dan die van ons en dat als we ons bod niet zouden verbeteren, we de speler niet mochten hebben. Ik heb hem toen verteld dat we een akkoord hadden, een deal. Hij zei echter dat er niets getekend was en dat er, hoewel we documenten hebben uitgewisseld die getekend moesten worden, niets aan gedaan kon worden.” Monchi bracht toen, op aandringen van Roma-voorzitter James Pallotta, een nieuw bod uit, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg: “Bordeaux wilde een nog verder verbeterd bod hebben, aangezien Barcelona vol bleef houden. Ik heb hen toen verteld dat het genoeg was, dat wij niet aan een veiling mee wilden doen: we konden niet zo doorgaan en hadden alleen ons bod verbeterd vanwege de bereidheid en de wens van de voorzitter. Zo kwam er een einde aan de kwestie. We kijken nu binnen de club of we hier een zaak van kunnen maken. Het klopt dat er niets getekend is, maar er zijn veel uitwisselingen van berichten geweest met de zaakwaarnemers en met de voorzitter die op z'n minst beoordeeld moeten worden.”

‘Ik kan later ook nog naar AS Roma’

Voor Roma restte er vervolgens geen andere uitkomst dan de situatie te accepteren. Malcom lichtte niet lang na dit incident toe inderdaad dicht bij een overstap naar de Italianen geweest te zijn. Tegenover Marca voegde hij echter ook toe dat hij niet lang na hoefde te denken toen Barcelona zich meldde: “Ik heb Roma's aanbieding zelf nooit geaccepteerd, maar mijn zaakwaarnemers hebben inderdaad ‘ja’ gezegd. Ik was er op dat moment blij mee, maar toen kwam Barcelona. Dat was mijn droom, ik kon gaan spelen met de beste spelers van de wereld, met hen trainen, beter worden. Naar Roma gaan is ook een droom, maar eentje die ik later ook nog kan laten uitkomen.” Vanwege het aantal non-EU-spelers dat Barcelona al in de selectie had moest Malcom de strijd om de Supercopa de España tegen Sevilla nog laten schieten. Op 25 augustus volgde dan toch zijn debuut namens zijn nieuwe werkgever tegen Real Valladolid, toen hij in het uiteindelijk met 1-0 gewonnen duel zes minuten voor tijd door Valverde werd ingebracht als vervanger van landgenoot Philippe Coutinho.

Zijn dienstverband in Barcelona begon voor Malcom nog als 'een droom'.

Malcom kwam daarna echter maar mondjesmaat in de plannen van zijn trainer voor en in oktober liet zaakwaarnemer Junior Minguella voor het eerst weten dat de aanvaller niet tevreden was: “Iedere speler heeft tijd nodig om zich aan te passen en minuten nodig op het veld om zijn waarde aan te tonen. Hij heeft dit nog niet gekregen, maar hij zal zijn waarde laten zien zodra hij wel mag spelen. Hij vindt de huidige situatie niet leuk, maar hij is gefocust en enorm gemotiveerd.” Ondanks dat Malcom begin november in de Champions League tegen Internazionale zijn eerste doelpunt in Catalaanse dienst maakte, moest hij zich in die periode hierna ook tevredenstellen met slechts een handvol optredens in LaLiga en kansen tegen laagvliegers in de Copa del Rey. In de winterse transferperiode doken dan ook de eerste geruchten op over een mogelijk snel vertrek van Malcom, die in verband werd gebracht met clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea.

Barcelona had volgens AS zelfs in een halfjaar tijd een flinke winst kunnen maken, aangezien er tijdens de winterse transferperiode naar verluidt een bod van 65 miljoen uit China op hem werd uitgebracht. Hoewel Malcom en zijn entourage zich bewust op de vlakte hielden om te kijken hoe Barcelona hierop reageerde, werd zijn zwijgen ook opgevat als een teken dat hij niet onwelwillend tegenover een snel vertrek uit het Camp Nou stond. Van een transfer naar het Verre Oosten kwam het echter niet en zijn goede optreden tegen Real Madrid op 6 februari bleek ook geen opmaat naar meer. De aanvaller kreeg geen minuten in de daaropvolgende competitieduels met Athletic Club, Valladolid, Sevilla en Real, terwijl hij ook op de bank moest blijven zitten tijdens de return van de halve finale van de Copa del Rey in het Santiago Bernabéu.

Zenit Sint-Petersburg

Malcom kwam in zijn eerste, en enige, seizoen in Barcelona uiteindelijk tot 1.067 speelminuten in het blaugrana, verspreid over 24 officiële wedstrijden, met 4 doelpunten en 2 assists als resultaat. De afgelopen weken namen de geruchten over een snel vertrek van de aanvaller weer zienderogen toe, met onder meer Everton, Borussia Dortmund, Arsenal en zelfs Roma als genoemde gegadigden. De bespelers van het Stadio Olimpico, die Monchi inmiddels hebben vervangen door Gianluca Petrachi, zouden bereid zijn geweest om de gebeurtenissen van afgelopen zomer te vergeten en Malcom zo een kans te bieden volgend seizoen weer aan spelen toe te komen. De aanvaller zelf gaf echter de voorkeur aan een transfer naar Zenit, dat vorig seizoen voor de zesde keer in zijn historie landskampioen werd en daarom na de zomer actief zal zijn in de Champions League.

De Russen waren, na groen licht van Malcom zelf, ook bereid om aan de eisen van Barcelona te voldoen, al incasseren de Catalanen niet de 65 miljoen die in januari werd genoemd. Zenit betaalt naar verluidt een vast bedrag van veertig miljoen voor de dribbelaar, dat door een aantal bonussen nog met vijf miljoen op kan lopen. Barça maakt, als aan de extra voorwaarden wordt voldaan, wel een kleine winst op een speler die niet in de plannen van Valverde paste en ook nooit echt uit de verf kwam in het Camp Nou. Sport beschrijft de deal daarom als een ‘geweldige verkoop die een grote fout wegpoetste’. “Het was vanaf het begin al duidelijk dat Valverde niet op de deal zat te wachten en dat de speler het slachtoffer is geworden van een klassiek geval van miscommunicatie tussen het technisch management en de coach. Malcom hoort nog bij een tijdperk waarin spelers werden gehaald voor de bank en waarvan we hopen dat het nu voorbij is”, analyseerde de Catalaanse sportkrant eerder deze week.

“Malcom kwam nooit in de buurt van een basisplaats en had in veel gevallen zelfs moeite om een plek op de bank te verdienen. Het was daarom een grote fout van Barça om veertig miljoen uit te geven aan een speler die niet voor extra concurrentie zorgde en, opnieuw, een plek innam waar ook een getalenteerd La Masia-product als Abdel Ruiz of Carles Pérez had kunnen spelen. Het goede nieuws is dat Barcelona erin geslaagd is om die fout goed te maken met een succesvolle verkoop. Tot voor kort werd de club tegengehouden door de eerdere fouten die werden gemaakt op de transfermarkt. De situatie voelt nu echter veel beter en winst, op wat voor manier dan ook, is zeer welkom. De les die Barcelona van de Malcom-saga moet leren is dan ook duidelijk: als er twijfels zijn, ga dan niet de transfermarkt op, maar kijk in plaats daarvan naar La Masia.”