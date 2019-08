Van den Brom teneergeslagen: ‘Je bent een heel jaar lang hiermee bezig’

John van den Brom baalt flink van de vroege uitschakeling van FC Utrecht in Europa. In de tweede voorronde van de Europa League bleek HSK Zrinjski Mostar over twee wedstrijden te sterk. Na een 1-1 gelijkspel in eigen huis, ging Utrecht donderdagavond in de verlenging met 2-1 onderuit in Bosnië en Herzegovina. “Dit is verschrikkelijk”, aldus de trainer tegen FC Utrecht TV.

Simon Gustafson schoot zijn ploeg op slag van rust nog wel op voorsprong. Na rust en in de verlenging gaf de Eredivisie-club het weg. “Je bent een heel jaar lang hiermee bezig en hebt een deel van de voorbereiding afgestemd op deze wedstrijden", aldus Van den Brom. "Natuurlijk begint het zondag in de competitie, maar deze tik weegt heel zwaar. We weten met z'n allen wat het inhoudt om Europees voetbal te spelen. Dan is het ontzettend zuur dat je er tegen een club als deze uit ligt."

Aanvoerder Willem Janssen had er nog vertrouwen in toen hij en zijn ploeggenoten na 45 minuten spelen de kleedkamer opzochten met een 0-1 voorsprong. “In de rust denk je: als we dit blijven doen, win je met 0-3. In de tweede helft was het onherkenbaar. Het was totaal het tegenovergestelde. We deden niet wat we hebben afgesproken. In de verlenging is het over en weer. Dan gebeurt er dit, daar schaam je je voor."

Zondagmiddag om 16.45 uur begint voor Utrecht de Eredivisie met een wedstrijd tegen ADO Den Haag. “Dan moeten we er staan", zegt Van den Brom. "Fysiek gezien is dit een zware slag geweest. Alsjeblieft, zie dit niet als excuus, maar het is wel zo. De herstelperiode richting zondag is relatief klein."