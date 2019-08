‘Van Persie heeft laten zien dat het veel stoerder is om de tijd te nemen’

Hans Kraay junior vindt dat de Nederlandse voetballers steeds minder machogedrag vertonen. De presentator van FOX Sports laat bij Jinek weten dat hij de afgelopen jaren een verandering heeft gezien in het gedrag van de voetballers. “Er is een tijd geweest waarin de topvoetballers, niet allemaal natuurlijk want je mag niet generaliseren, zó druk waren met tatoeages, met het laten zien hoeveel Rolexen ze hadden, hoe groot hun auto was en wat ze met de overbuurvrouw deden."

“Er zijn nu steeds meer nuchtere jongens zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt”, laat de oud-voetballer weten. Volgens Kraay junior was Robin van Persie na zijn terugkeer bij Feyenoord het beste voorbeeld. “Hij heeft het afgelopen anderhalf jaar echt laten zien dat het veel stoerder is om de tijd te nemen voor kinderen die in en spelerstunnel staan, om tijd de nemen voor de media en voor de supporters, en om gewoon normaal en leuk te doen, in plaats van dat machogedrag.”

Als voorbeeld haalt Kraay junior een moment met Virgil van Dijk aan. “Bij het volkslied van het Nederlands elftal hebben alle spelers allemaal een trainingsjack aan. Dan staat daar een meisje van zes of zeven jaar voor hem, die met hem hand in hand het veld op kwam lopen. Tijdens het volkslied vraagt hij of ze het koud heeft en dan doet hij zijn trainingsjack uit. Dat vinden wij toch wat leuker dan dat machogedrag”, klinkt het.

“Het zijn grotendeels weer leuke jongens geworden, die gewoon aanraakbaar zijn. Waarom zou je machogedrag vertonen? Je hebt het leukste werk wat er is en krijgt goed betaald. Doe normaal en heb respect voor de mensen die jou indirect betalen. Dat is weer helemaal terug aan het komen”, zo merkt Kraay junior op.