‘Transfer van Lozano blijft in de lucht; Valencia roert zich op de achtergrond’

Hirving Lozano wordt al een tijdje in verband gebracht met een vertrek bij PSV, maar echt concrete belangstelling lijkt er voorlopig nog niet te bestaan. De Telegraaf schrijft vrijdagochtend dat een transfer naar Napoli ‘nog altijd in de lucht hangt’ voor de Mexicaanse vleugelaanvaller. De Italiaanse topclub is niet de enige gegadigde, want op de achtergrond speelt ook nog de interesse van Valencia.

De naam van Lozano wordt al langer aan Napoli gelinkt. I Partenopei waren de afgelopen tijd echter bezig met de komst van Nicolas Pépé. Lille OSC accepteerde een bod van tachtig miljoen euro op de vleugelaanvaller, maar hij verkoos een dienstverband bij Arsenal boven Napoli. Mogelijk komt Lozano hierdoor weer in beeld bij Napoli, al hopen de Italianen ook nog op de komst van James Rodríguez. Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigde eerder interesse in zowel Rodríguez als Lozano, maar gaf aan dat men niet beide spelers kon aantrekken.

De Colombiaanse middenvelder werd de voorbije tijd tevens nadrukkelijk gelinkt aan Atlético Madrid, terwijl berichten uit Spanje er ook op wijzen dat Zinédine Zidane hem wenst te behouden bij Real Madrid. Naast Napoli ‘roert Valencia zich op de achtergrond’ voor Lozano, wiens contract bij PSV nog loopt tot medio 2023. De Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio meldde eerder dat los Che zelfs al contact zouden hebben opgenomen met de entourage van Lozano.

Ook voor Jorrit Hendrix bestaat nog altijd concrete belangstelling van het Italiaanse Bologna. I Rossoblu moeten echter eerst een speler verkopen voordat er financiële ruimte is om de 24-jarige middenvelder over te nemen van PSV. De Eindhovenaren hopen naar verluidt een kleine acht miljoen euro over te houden aan Hendrix, die zelf openstaat voor een nieuwe uitdaging en in Bologna ploeggenoot kan worden van Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en Stefano Denswil.