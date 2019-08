FC Twente - PSV: fans maken zich op voor doelpuntrijk duel in Enschede

Voor FC Twente en PSV begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie in Enschede. Het team van de nieuwe trainer Gonzalo Garcia speelde in de voorbereiding zes oefenduels en kon alleen van het Regioteam Tubbergen (0-3) en Konyaspor (1-0) winnen. PSV won slechts één van de vier oefenduels (3-0 zege op Aris Saloniki), moest de Johan Cruijff Schaal aan Ajax (2-0 verlies) laten en werd door FC Basel (3-2 winst, 2-1 nederlaag) in de voorrondes van de Champions League geëlimineerd. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Grolsch Veste, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O FC Twente won geen van de laatste tien Eredivisie-duels met PSV: drie remises, zeven nederlagen. De laatste competitiezege van de Tukkers op de Eindhovenaren vond plaats op 12 mei 2013 (3-1).

O In de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen tussen FC Twente en PSV werd in totaal dertig keer gescoord; een gemiddelde van 4,3 doelpunten per duel.

O PSV begon het Eredivisie-seizoen deze eeuw vijftien keer met een uitwedstrijd en leed in zeven van die gevallen puntenverlies (vier remises, drie nederlagen). Alleen AZ (twee remises, zes nederlagen), FC Twente (vier remises, vier nederlagen) en FC Utrecht (twee remises, acht nederlagen) gebeurde dit vaker.

O FC Twente boekte in de Eredivisie-historie 499 thuiszeges en kan de vierde club worden met 500 Eredivisie-overwinningen in eigen huis, na Ajax (831), PSV (768) en Feyenoord (728).

O PSV is ongeslagen in de laatste 31 Eredivisie-ontmoetingen met promovendi (28 zeges, 3 remises). De laatste keer dat de ploeg uit Eindhoven verloor van een promovendus was in januari 2013 toen PEC Zwolle op bezoek bij PSV met 1-3 te sterk was.

O FC Twente kreeg dit kalenderjaar slechts twintig tegendoelpunten in twintig duels in alle competities. Van alle Nederlandse profclubs kregen alleen AZ (achttien in negentien duels) en FC Groningen (zeventien in negentien duels) in 2019 minder goals tegen in alle competities.

O Aitor Cantalapiedra was in 2019 goed voor 8 van de 24 doelpunten uit open spel van FC Twente in alle competities (exclusief eigen doelpunten), minstens 4 meer dan iedere andere speler van de Tukkers.

O Alleen Vitesse (11) maakte dit kalenderjaar meer kopdoelpunten in de Eredivisie dan PSV (10); acht hiervan kwamen van het hoofd van de vertrokken Luuk de Jong, terwijl Donyell Malen de overige twee voor zijn rekening nam.

O Donyell Malen was in zijn laatste vier Eredivisie-duels voor PSV betrokken bij vier doelpunten: een assist, drie treffers.

O Wout Brama, die aan zijn tiende Eredivisie-seizoen voor FC Twente in de Eredivisie begint (231 duels), verloor met de Tukkers slechts twee van de elf Eredivisieduels met PSV in de Eredivisie (drie zeges, zes remises).