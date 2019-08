Puyol overtuigde Van Gaal: ‘Hij zei dat hij Zanetti wilde halen’

Carles Puyol brak op jonge leeftijd onder Louis van Gaal door bij Barcelona, maar overwoog in eerste instantie een vertrek. Serra Ferrer, die deel uitmaakte van de technische staf van Barça, adviseerde hem een overstap naar Málaga. Van Gaal gaf Puyol vervolgens een kans en die greep de inmiddels oud-voetballer met beide handen aan.

“Serra Ferrer vertelde me dat ik beter naar Málaga kon gaan”, legt Puyol uit in een interview met Mundo Deportivo. “Toen liet Van Gaal me meetrainen. Hij vertelde me daarna dat als ik zou blijven, ik met het eerste team mocht blijven trainen en mijn wedstrijden zou spelen bij Barcelona B. Hij zei dat ik 24 uur de tijd kreeg om erover na te denken. Maar ik gaf aan dat ik er niet langer over na hoefde te denken en besloot te blijven. Ik speelde uiteindelijk 37 wedstrijden.”

“Van Gaal, die bekend staat als een direct persoon, vertelde me dat hij Javier Zanetti wilde halen, op dat moment in zijn ogen de beste verdediger ter wereld. Maar Van Gaal liet ook weten dat hij een speler uit de eigen jeugdopleiding de kans zou geven als hij Zanetti niet wist aan te trekken”, vervolgt Puyol. “Ik debuteerde in Valladolid en was net terug van een blessure. Van Gaal vroeg hoe de situatie was en ik gaf aan dat ik er klaar voor was.”

Zannetti bleef bij Internazionale en Puyol brak door bij Barcelona. Hij zou in zijn loopbaan nooit voor een andere club spelen. De Spanjaard groeide uit tot aanvoerder en won onder meer drie keer de Champions League. “Van Gaal was een enorm belangrijke trainer. Hij won prijzen en gaf jonge spelers de kans, die later geschiedenis schreven bij Barça.”